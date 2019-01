Loiskeen karut tappiot saivat jatkoa

Sääksjärven Loiskeen taival futsalin ykkösdivarissa muistuttaa tuskien tietä, sillä ennen joulua Loiske koki Turussa karmean 1–10-tappion TPK:lle. Vuoden vaihtuminen ei tahtia juuri muuttanut, sillä kotipelissä Hakkarissa loppiaisena helsinkiläisseura Zenith oli liki yhtä suvereeni lukemin 1–9.

– Peli on jumissa edelleen, eikä tilannetta tippaakaan helpota se, etteivät treenit ole pyörineet juuri lainkaan kolmeen viikkoon. Meillä on maalivahtiongelma, kuin kolmannen kerran jouduimme laittamaan kenttäpelaaja Miko Heikkilän maaliin. Lähipäivinä ratkeaa, löytyykö molaripulmiin ratkaisu. Edelleen tsempataan, että saisimme kurssin kääntymään, raportoi valmentaja Aki Lehtinen, joka on kahden kauden mittaisella valmennussesongillaan joutunut kokemaan monen monituista vastoinkäymistä.

Zenith-ottelussa vastustajien Hassan Yaghoubi oli tehopäällä ja iski viisi maalia. Loiskeen ainoan teki konkari Markus Sairiala.

Jobinpostina Loiskeen pelaajatilanteeseen tuli, että Samuli Salminen lienee loppupauden poissa, kuten vakimolareista Lari Kotilainenkin.

Seuraava kamppailu käydään perjantaina 11. tammikuuta Hervannassa ACE:ta vastaan. Siinä olisi oiva paikka käänteelle parempaan. Eroa Loiskeella säilymisviivalle on viisi pistettä.