Lempäälässä paljon avoimia työpaikkoja eri aloilla

Lempäälässä on nyt hyvin työpaikkoja tarjolla. TE-palvelujen sivuilta Lempäälässä olevia avoimia työpaikkoja löytyy lähes 100.

Edustettuna on laaja kirjo eri aloja. Tarvetta on muun muassa hitsaajille, kuorma-autonkuljettajille, leipurille, asentajille ja koneistajille. Myyjän paikkoja on tarjolla paljon. Haussa on muun muassa kenkä-, sohva-, vaate-, huoltamo- ja sähkömyyjä.

Tarvetta olisi töitä myös erikoislääkärille, sairaanhoitajalle, rakennusarkkitehdille, kirjanpitäjälle, kiinteistönvälittäjälle, johtavalle sosiaalityöntekijälle, musiikinopettajalle ja robottioperaattorille.

Ti-Ti Nallen uuteen kotiin Ideaparkiin haetaan viittä työntekijää, joiden työnkuva voi olla ohjaaja, nallehahmo tai kassahenkilö. Hakijoilta toivotaan heittäytymistä, sitoutuneisuutta, oma-aloitteisuutta, energisyyttä, hyvää kuntoa sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Vesilahdessa avoinna on kaksi työpaikkaa: ruokapalvelutyötekijä ja nuoriso-ohjaaja.

Lisää avoimia työpaikkoja sekä tietoa Lempäälän ja Vesilahden paikoista: https://paikat.te-palvelut.fi