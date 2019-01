Nokialta katosi tiistaina 8.1.2019 22-vuotias Tomi Haapala eikä hänestä ole sen jälkeen havaintoja. Haapala on pituudeltaan 174 senttimetriä ja tukevavartaloinen. Haapalalla on tummat lyhyet hiukset. Kadotessaan hänellä oli päällään tummat housut ja musta talvitakki. Henkilöitä, joilla on havaintoja Haapalasta pyydetään ottamaan yhteyttä Nokian poliisiin puh. 0295 445 888, hätänumeroon 112 tai s-postilla vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.