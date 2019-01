HoivaSillan väki tekee työtään ammattitaidolla ja aidosti asiakasta kuunnellen

Lääkkeiden jako kerran viikossa, kiireetön visiitti joka päivä tai lakanoiden vaihto parin viikon välein. Hoivasillan yrittäjät Johanna Niemi-Raittinen ja Mira Huurne kertovat, että pienelläkin avulla voi olla iso merkitys.

Jos matka terveyskeskukseen tai näytteenottopaikalle on kotoa pitkä tai hankala, voi HoivaSillalta tilata hoitajan kotiin esimerkiksi ottamaan verinäytteitä.

Kotihoitaja huolehtii ammattitaidolla myös toimenpiteen jälkeiset käynnit ja ompeleiden poistot. Samoin hoituvat veri- ja virtsanäytteiden haku. Omalla sohvalla voidaan mitata hemoglobiini, tulehdus- tai sokeriarvot.

– Meillä on hyviä ja kokeneita työntekijöitä. He ovat koulutettuja ammattilaisia, joilla on työkokemusta takana. Heiltä onnistuvat myös voinnin arvioinnit ja itsenäiset päätökset, kehuu Johanna Niemi-Raittinen työntekijöitään.

Asiantuntemuksen lisäksi asiakkaille annetaan aikaa. Istutaan alas, jutellaan ja kysellään.

– Silloin oppii tuntemaan asiakkaat ja syntyy molemminpuolinen luottamus, Johanna Niemi-Raittinen toteaa.

Kahdesti viikossa, tiistaisin ja torstaisin, HoivaSillan sairaanhoitajan löytää Lempäälän Keskus Apteekilta. Siellä hoituvat muun muassa rokotukset, korvahuuhtelut, lääkeinjektoinnit tai pikanäytteidenotto. Paikalle voi saapua ilman ajanvarausta tai halutessaan voi varata ajan Hoivasillan tai apteekin verkkosivuilta.

Kotihoito yhdistetään usein vanhuksiin, mutta yhtä lailla arvio voinnista tai tulehdusarvon mittaus voidaan tehdä kotona lapselle. Lapsille on myös noin vuoden toiminnassa ollut TenavaSilta-ryhmäperhepäiväkoti. Yrittäjät vinkkaavat, että ryhmäperhepäiväkodissa on muutama iltapäivähoitopaikka myös eskari-, 1-, ja 2-luokkalaisille.

HoivaSillan tukikohta löytyy Tampereentieltä, Terveysaskeleen alakerrasta. Käynti tiloihin on talon takaa. Johanna Niemi-Raittinen ja Mira Huurne kertovat, että liikkuvan työn vuoksi heille kannattaa soittaa ja sopia tapaamisaika etukäteen. Jos puhelimesta tavoittaa vastaajan, ovat yrittäjät työssään ja palaavat soittajalle pikimmiten.

Johanna Niemi-Raittinen, 040 844 01 73

Mira Huurne, 040 723 05 60

Puhelinyhteydenotot arkisin klo 8–17

välisenä aikana.

Sairaanhoitaja Keskus Apteekilla (os. Puisto-

katu 4) tiistaisin 14-16 ja torstaisin 16-18.

Hoivasilta

Sirvalahdentie 2 A-2B, 37550 Lempäälä

info@hoivasilta.fi, www.hoivasilta.fi

Terveysaskel palvelee ja auttaa

Sairauksista, onnettomuuksista tai vammoista kuntoutuminen vaatii usein apua asiantuntijalta. Kuntoutumiseen löytyy apua aivan Lempäälän keskustasta ja Terveysaskel Sirvalahdessa on paikka, jonne kannattaa silloin ottaa yhteyttä.

– Teemme paljon fysioterapiaa erilaisten vammojen ja sairauksien jälkitilojen kuntoutuksessa sekä perinteisempien tuki- ja liikuntaelinoireiden kanssa. Terveysaskeleessa käy asiakkaita vauvasta vaariin. Hoidan erilaisia jalkojen kiputiloja ja valmistan yksilöllisiä tukipohjallisia. Työni on myös auttaa, kun elämä yllättää, yrittäjä ja fysioterapeutti Riikka Törnqvist kertoo.

Riikka Törnqvist on koulutettu fysioterapeutti ja hän on erikoistunut alaraajafysioterapiaan. Sitä täydentävät muun muassa lymfaterapeutin ja Stecco-faskiamanipulaatiokoulutus.

– Faskiamanipulaatio-tekniikat ovat aina osa koko fysioterapian kokonaisuutta. Se tuo uudenlaisia näkökulmia hoitaa erilaisten vammojen ja leikkausten jälkitiloja. Faskiat ovat sidekudosta, jonka merkitystä kehon ja mielen hyvinvoinnille ei ole aiemmin ymmärretty. Niin sanottu faskia-verkosto ympäröi kehoamme kauttaaltaan.

Monenlainen jäykkyys ja kipu voivat johtua faskioista. Erityisesti arpikudoksen hoito on mielestäni tärkeää. Hoidan esim. syöpä- ja nivelleikkauksista toipuvia sekä eri syistä syntyneitä turvotuksia.

Hoitoideologiasta voi hakea apua kun elämä jollain lailla yllättää. Vastaanotollani on ikäihmisiä, työperäisestä niskahartia- ja selkävaivoista kärsiviä sekä ihan lapsia erilaisten rasituskipujen vuoksi.

– Jotta palvelu olisi parasta mahdollista, meille voi soittaa ja keskustella hoidon tarpeesta. Myymälämme on avoinna hoitotyömme ohella. Myynnissä on erilaisia terveystuotteita. Oman palveluajan voi varata myös tukisukkien ja kenkien sovitukseen tai pohjallisten tilaamiseen.

Riikka Törnqvistin lisäksi Terveysaskeleen katon alla työskentelee muitakin fysioterapeutteja sekä hieroja, Kalevalainen jäsenkorjaaja.

Erikoisosaamista löytyy muun muassa alaraaja-, lantionpohja- ja äitiysfysioterapiasta.

Terveysaskel palvelee myös miesten ja naisten virtsan- ja ulosteenkarkailuasioissa.

– Meiltä löytyy haastavampaan tilanteeseen lantionpohjafysioterapiaa ja tuoteohjaukseen inkontinenssihoitajan koulutus. Myymälästä löytyy Tena-tuotteita edulliseen hintaan.

Riikka Törnqvist vinkkaa, että ystävänpäivän kohdalle kalenteriin kannattaa merkitä toista kertaa järjestettävä ystävämyynti.

– Luvassa on iltapäivällä ohjelmaa, kenkämyynti ja tuotteita tarjoushinnoin.

Tampereentie 23, 37500 Lempäälä, 050 345 0246

info@ftaskeleet.fi, www.terveysaskel.fi