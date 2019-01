Birdlife Suomi haastaa tunnistamaan 100 lintulajia vuodessa. Sinä olet haastanut itsesi valokuvaamaan vuoden aikana 100 eri lintulajia. Kerro siitä.

– Otin kevyen tavoitteen vuodelle ja kokeilen, saisinko kuvattua 100 lintulajia vuodessa. Se on oma päähänpistoni, johon pari kaveriani on lähtenyt mukaan.

– Vesilahti on lintuharrastukselle otollinen paikka. Viime vuonna sain kuvattua kotipihasta käsin yli 60 lintulajia, mutta ei haaste ole silti äkkiseltään helppo. Tavoitteen saavuttaminen jää nähtäväksi.

Jaat ottamiasi kuvia kuvapalvelu Instagramissa. Kuinka usein kuvaat?

– Päivittäin. Jos nukutan ulkona rattaissa perheemme kuopusta, minulla on usein kamera mukana. Jos vapaa-aikaa löytyy enemmän, lähden usein metsään kameran kanssa.

– Ensimmäiset lintukuvat otin sisältä käsin, kun kuvasin lintulaudalla olevia lintuja. Koko ajan olen pyrkinyt ottamaan parempia ja tarkempia kuvia.

– Haluan kehittyä valokuvauksessa lisää, vapaa-ajan puute vain on kompastuskivenäni. Kolme pientä lasta pitävät huolen, että ohjelmaa on.

Mistä innostus valokuvaukseen on lähtenyt?

– Olen töissä tuotantotyöntekijänä Kiilto Oy:llä, mutta olen parhaillaan opintovapaalla. Lähdin vuosi sitten opiskelemaan luonto- ja ympäristöalaa Ahlmanin opistolle. Linjalta valmistutaan luonto-ohjaajaksi.

– Meillä oli opintoihin liittyvä lintutentti, missä lintuja piti tunnistaa paitsi kuvien myös ääninäytteiden perusteella. Aloin ottaa vaimoni järjestelmäkameralla kuvia linnuista, sillä huomasin, että opin tunnistamaan lintuja siten paremmin.

– Olen sittemmin innostunut kuvauksesta lisää.

Osallistuitko viikonloppuna järjestettyyn Pihabongaus-tapahtumaan?

– Kyllä. Lintujen seuranta on muutenkin liki päivittäistä. Meillä on omakotitalon pihalla kolme lintujen ruokintapaikkaa ja parhaimmillaan lintuja on 100 ruokailemassa.

– Vesilahdessa talvehtii merikotkia ja aion parin viikon päästä lähteä kuvaamaan merikotkia. Silloin on syntymäpäiväni ja aion viettää sen kuvaamalla kotkia.

Mihin veisit ulkopaikkakuntalaisen Vesilahdessa? Mikä sinusta on parasta Vesilahtea?

– Lähtisin Tuhnunvuorelle. Siellä on kiva makkaranpaistopaikka, mistä kesällä näkyy hyvin auringonlasku.

– Viihdyn Vesilahdessa hyvin. Olen Tampereelta lähtöisin, mutta olen asunut kouluikäni Lempäälän Kuljussa. Sittemmin olen asunut myös Kangasalla ja Lempäälän Sääksjärvellä. Vesilahden Koskenkylässä olen asunut puolisoni kanssa 10 vuotta. Meillä on kolme lasta.

– Luonto on kiinnostanut minua aina, ja viihdymme maaseudulla. Tulen todennäköisesti asumaan Vesilahdessa lopun ikäni.