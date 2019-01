Valtuustoaloitteesta ja asioista sen takana

Viime viikolla lehdessä ruodittiin tekemääni valtuustoaloitetta isoin otsikoin. Otsikko hehkutti suuria hyötyjä ja pieniä kuluja. Suuruusluokan ja hyötyjen arviointi on aina katsojan silmässä ja se on täydellisen subjektiivista varsinkin, kun toiminnalle ei ole asetettu todellisia toimintaa ja vaikuttavuutta arvioivia mittareita.

Valtuustoaloite lähti siitä ajatuksesta, että me kaikki kuntalaiset olemme tasa-arvoisia ja ansaitsemme samoja palveluita. Pienen porukan ulkomaille suuntautuvat ystävyysmatkat ja ystävyyskuntien delegaatioiden vieraanvarainen kohtelu nielaisevat vuosittain 5000-10 000 euroa verorahoja. Nuorisovaihtoon tästä ei irtoa lanttiakaan. Tämä ei ole tasa-arvoista kohtelua.

Pieniin kuluihin vedoten tätä toimintaa on jatkettu vuosikymmeniä. Samaan aikaan on toteutettu talouden tasapainotusohjelmia, jolloin toimialoilta on viilattu budjetista muutamia tuhansia. Nämä varat ovat olleet kuntalaisten palveluista pois.

Saamassani vastineessa kerrottiin toimintaan saadusta EU-rahoituksesta. Hieno homma, mutta rahaa toimintaan on saatu vuosina 2002 ja 2004 eli viimeksi neljätoista vuotta sitten. Ei liene relevantti asia tämän päivän taloudenpidossa.

Ystävyystoiminta St.Georgenin kanssa on alkanut koulujen vaihto-ohjelmasta. Mikäli budjetissa on todella 10 000 euroa vuosittain ystävyystoimintaan kohdistettuja varoja, tulisi kunnan ystävyystoiminnan palata juurilleen koulujen nuorisovaihtoon ja tämä raha tulisi kokonaisuudessaan suunnata nuorisotoimintaan.

Tällä hetkellä kaikki nuorisovaihdon kustannukset jäävät vanhempien maksettavaksi. Pientä tukea vastavierailun ohjelman järjestämiseen tulee oppilaskunnalta. Oppilaskunta hankkii rahoituksensa mm. myyjäistuotolla. Tällä hetkellä nuorisovaihtoon osallistuminen on mahdollista vain niille lapsille, joiden perheillä on rahaa maksaa kaikki kustannukset. Tällä kunnan ystävyystoimintaan budjetoidulla rahalla saisimme nuorisovaihtoon mukaan niitä perheitä, joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta maksaa useita satoja euroja lapsensa matkasta ja vaihto-oppilaan vastaanottamisesta. Nämä nuoret ovat tulevaisuuden aikuisia ja pitävät yllä ystävyystoimintaa varmasti vähintään yhtä hyvin kuin matkoille osallistunut pieni porukka sekä muutamien osallistujien puolisot. Tämä malli poistaisi koulun toiminnasta eriarvoisuutta ja laajentaisi eri sosiaaliluokkien mahdollisuuksia samoihin toimintoihin.

Minulla ei siis ole mitään ystävyystoimintaa vastaan, päinvastoin. Nuorten harjoittamat vaihdot ovat erinomaista mainosta kunnallemme. Vaihto-oppilaat tuovat kansainvälistä tunnelmaa kouluumme, jolloin nekin oppilaat, jotka eivät matkalle ole päässeet, pääsevät nauttimaan ystävyyskunnan nuorten seurasta. Minun aloitteeni kritisoi kunnan rahoittamaa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden matkailua, jota en koe kunnan ydintoiminnaksi talouden tasapainottamisohjelmien aikaan. Aloitteen ajatuksena oli lisätä demokratiaa ja tasa-arvoisuutta kuntalaisten keskuudessa.

Laura Kekäläinen, Vihreät

Aloitteen ajatuksen edelleen allekirjoittavat:

Susanna Suoniemi, Vihreät

Riitta Rantala, KD

Matti Kuusjärvi, KD