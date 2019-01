Monta kertaa on jo käynyt niin, että lemmikki on tuonut omistajansa Käpäläväkeen.

− Koira haluaa tänne aina. En pääse sen kanssa liikkeen ohi, aina on suunta Käpäläväkeen, kertoo sääksjärveläinen Mika Turunen.

Eikä Turusen Mikan koira ole suinkaan ainoa omistajaansa Käpäläväkeen vetävä haukku. Monet muutkin ovat tulleet Käpäläväkeen lemmikin näyttäessä suuntaa. Se kertoo siitä, kuinka lemmikit Sari Koskelan ja Mari Lahtinen perustaman Käpäläväen kokevat.

Molemmat lemmikkieläintarvikekaupan vetäjät ovat jo vuosia itse harrastaneet ja tehneet työtä lemmikkien parissa.

− Meillä on niin laaja tieto- ja kokemuspohja, että pystymme monissa asioissa auttamaan. Kuuntelemme lemmikin omistajaa ja yhdessä mietimme, miten voimme parhaiten auttaa ja opastaa lemmikkien asioissa, Mari Lahtinen sanoo.

Sääksjärvellä osoitteessa Tampereentie 455 (Karhumäentie 2) toimivaan liikkeeseen jo löytäneet lemmikkien omistajat ovat ottaneet ilolla Käpäläväen vastaan.

− Täällä käy paljon ihmisiä, jotka sanovat, että ihanaa, kun on oma paikallinen yrittäjä. Palvelu ja paikallisuus ovatkin meidän valttejamme, kertoo Sari Koskela.

Käpäläväki on ketjuista riippumaton yksityinen yritys. Liikkeessä on hyvät valikoimat tuotteita ja siellä myös vastataan asiakkaiden toiveisiin.

− Me pystymme täyttämään ihmisten toiveita ja esimerkiksi tilaamaan juuri sellaisen tuotteen kuin asiakas haluaa. Meiltä onnistuu myös isojen ruokasäkkien kotiinkuljetus. Pyrimme kaikessa palvelemaan parhaiten, Mari Lahtinen sanoo.

Sari ja Mari kertovat tekevänsä mielellään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Käpäläväki aikoo järjestää esimerkiksi erilaisia lemmikkitapahtumia.

Käpäläväen avajaisia vietetään ensi viikolla, 4.2. alkaen. Tervetuloa!

