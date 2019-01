Pirkanmaan Tanssiopisto on valittu Kuopio Tanssii ja Soi festivaaleille

Tanssiopiston ryhmä Jazz Ek Hattarat esittää teoksen ’Maanväki’ 12.kesäkuuta Kuopion Kulttuuriareenalla. Esikarsinnan lähes 100:sta teoksesta tuli valituksi yhteensä 18 teosta laajan ja yleisen oppimäärän näytöksiin.

Koreografian on tehnyt Elina Berg. Esittävään Jazz Ek Hattarat-ryhmään kuuluvat Samuli Ainasvuori, Iina Eskola, Juuli Huhtaluoma, Sylvia Ilvesaro, Saana Korhonen, Aurora Komulainen, Laura Mäkimattila, Venla Nurmikolu ja Henni Rantamäki.

Pirkanmaan Tanssiopisto on toiminut jo 35 vuotta Lempäälässä ja vuodesta 2017 Ideaparkissa, jonne on kehittynyt monien harrastusten keskittymä. Tanssiopistolla on ollut tiivis yhteistyö syyskauden tamperelaisen Kehitysvammaisteatteri La Stradan kanssa musiikkinäytelmällä ’Lumikki ja 7 kääpiötä’ koko ja esitykset jatkuvat 3. maaliskuuta. saakka.

Toukokuussa on tiedossa vuoden päätapahtuma Tampere-Talossa eli vuoden 2019 näytökset, joissa esiintyvät kaikki oppilaat. Kevätkaudella ollaan osallistumassa Estradi, Performing Arts SM sekä Dance&Show tanssikilpailuihin. Kesällä on tiedossa mm. tanssileiriä ja eri lajien tanssileiripäiviä kaikille kiinnostuneille. Ilmaiset kerran kuussa järjestettävät kaikille avoimet tanssitunnit 8-12-vuotiaille jatkuvat huhtikuuhun saakka.