Lempäälän Kisan peräsimessä kolmatta peräkkäistä kauttaan ruoria kääntelevä valmentaja Miikka Kuusela on solminut tulevan kauden valmennussopimuksen Tampereen KooVeen kanssa. Kuuselan aisapari Juha Salo vaihtaa myös Hakkarin maisemat Hakametsän tienoihin. Kuuselan sopimus on mallia kaksi kautta plus optio kolmannesta.

– Mitään suurta dramatiikkaa ei tähän asiaan liity. Olen ollut kolme vuotta putkeen LeKissä ja sitäkin ennen apuvalmentajana, pätkän päävalmentajana ja pelaajana, joten tämä on normaalia urakehitystä vaihtaa ympäristöä, sanoo Kuusela, joka on tällä kaudella saanut LeKin pelillisen ilmeen loistovetoon.

– Tämä kausi mennään LeKin kanssa päätyyn asti sataprosenttisella panostuksella, meillä on loistosauma vaikka mihin. KooVee-hommia mietin vasta tämän kauden päätyttyä, Kuusela alleviivaa.

Lempääläisille Kuuselan ratkaisu selvisi muutamia viikkoja sitten.

– Meillä on mietinnöt menossa tulevan kauden valmennusjutuista ja asiat ovat edenneetkin melko pitkälle. Miikka on ollut vuosien ajan selkärankanamme ja tehnyt hyvää työtä. Jääkiekossa valmentajat vaihtavat maisemia, sopimuksia tehdään tässä lajissa yhä aiemmin, joten mistään ihmeasiasta tässä tapauksessa ei puhuta, LeKin puuhamies Jukka Laakso kommentoi.