Suomen veronmaksajat eivät enää jatkossa pysty elättämään Suomessa yhä lisääntyviä turvapaikanhakijoiden määriä. Yksinkertaisesti sanottuna: Vähän yli kahden miljoonan työssä käyvää suomalaisen veronmaksukyky ei ole riittävää tämän tapaiseen sosiaalityöhön turvapaikanhakijoiden suhteen, varsinkin kun on pidettävä omankin maan vähävaraisista ihmisistä ja vanhuksista edes jollain tapaa huolta. Ei työperäiseen maahanmuuttoon menee yhä enemmän ja enemmän vuositasolla veronmaksajien rahoja, sillä turvapaikkahakijoiden saaminen työhön Suomessa kestää useita vuosia.

Ei työperäisenmaahanmuuton kustannuksien nousu on huimaa, tänä vuonna 2-4 miljardia( laskutavasta riippuen), ensi vuonna taas useita satoja miljoonia euroja enemmän. Tämä nykyinen turvapaikanhakijoiden suosimispolitiikka on tuhoon tuomittu sen kalleuden ja huonon kotouttamisen takia. Ja vaikka EU ja kansainväliset sopimukset vaativat Suomea toimimaan oman kansansa ja taloutensa kestokykyä vastaan, niin näihin hullutuksiin ei pidä taipua, vaan päättäjämme on rohkeasti avata nämä sopimukset järjelliseen neuvonpitoon.

Suomen pitäisi keskittyä tulevaisuudessa ottamaan vastaan suurimmilta osin vain ns. kiintiöpakolaisia pakolaisleireiltä ( ensin tarkistetaan tietenkin taustat) ja hyvin rajoitetussa muodossa muita ei työperäisen maahanmuuton ryhmiä kuten esimerkiksi turvapaikanhakijoita. Suomen kokonaismäärä ei saisi tulevina vuosina nousta juurikaan yli 1800 henkilöä/ vuosi. Tässä luvussa olisi kiintiöpakolaisia noin 1000 henkilöä.

Suomen ja muidenkin EU maiden kannattaisi lisätä kohdennettua kehitysapua Euroopan lähiseutujen arabimaihin ja Pohjois-Afrikan kriisi maihin, jotta joukko väestönryntäyksiä Eurooppaan ja Suomeen pystyttäisi hillitsemään nykyistä paremmin. Suomen kehitysavun taso voisi olla miljardi euroa vuosi maksimissaan, jos sen avulla voidaan hillitä Suomen yhä kasvavat miljardimenot turvapaikanhakijoiden elättämiseksi Suomessa. Ohjenuorana voisi suomalaisessa turvapaikkapolitiikassa aivan hyvin olla seuraava: Auta turvapaikanhakijoita kotimaassaan ja säästä miljardeja euroja Suomessa. Nykyisin Euroopan turvapaikanryntäyksen tulppana ja vartijana on Turkin valtio eli Turkkia ei pidä suututtaa tai se avaa rajansa turvapaikanhakijaryntäykselle Euroopan maihin ja Suomeen.

Pelkällä eurojen jakamisella ei väestön vaellusta Eurooppaan ja Suomeen voida tyrehdyttää, vaan tähän tarvitaan laajaa kansainvälistä poliittista vaikutusta lähinnä suurvaltojen taholta. Avain asemassa ovat tietenkin Venäjä ja USA liitolaisineen ja molempien puolien omat valtapyrkimykset arabimaissa ja Afrikassa. Poliittisten toimien rinnalla, erityisesti Afrikan maissa, tarvittaisiin järkevää perhesuunnittelua, estämään räjähdysmäistä väestön kasvua Afrikassa lähivuosien aikana eli kondomi ja e-pilleri ristiretkeä Afrikkaan kaivataan nyt heti tai massaväestön siirtymät Eurooppaan tulevat olemaan kymmenien miljoonien luokkaa tulevina vuosina. Afrikka ei pysty liika kansoituttuaan elättämään tulevia suuria väestönlisäyksiään eli yksinkertaisesti ruoka loppuu ja nälkäiset ihmiset lähtevät Eurooppaa kohti.

Toivotaan, että Suomen päättäjät uskaltavat ottaa päänsä pensaasta pois ja katsoa näissä maahanmuutto asioissa tulevaisuudessa ensin Suomen ja suomalaisten etuja, sillä mehän tässä olemme maksumiehen asemassa, eikä kukaan muu.

Harri Aalto, eduskuntavaaliehdokas (tl.)