KeuPa eteni Mestiksen finaaleihin – pronssiottelu pelataan Lempäälässä keskiviikkona

LeKin Mestis-joukkue pelaa tänä keväänä pronssisista mitaleista. Se varmistui, kun KeuPa HT tiputti LeKin finaaleista voittamalla kuudennen välierän Keuruulla 4–2 (2–1, 2–0, 0–1). Keuruulaiset veivät välieräsarjan niinkäin voitoin 4–2.

KeuPa on tekemässä kovaa paukkua suomalaisessa palloilussa. Joukkue oli runkosarjan kahdeksas, ja on tiputtanut tieltään ensin runkosarjan voittajan Hermeksen ja sitten toisen Kisan. KeuPa on ensimmäinen Mestis-joukkue, joka nousi viimeiseltä pudotuspelipaikalta loppuotteluun. Finaalisarjassa vastaan tulee runkosarjan kolmas Imatran Ketterä.

LeKi sai ratkaisevaan välierään unelmastartin. Kymmenennellä minuutilla KeuPa sohelsi kiekon keskialueelta Lassi Vanhatalolle, joka oli vielä hyökkäysalueella. Hyökkääjä sai laukoa kiekon rauhassa maaliin. Usein sarjassa toistunut kaava toimi kuitenkin taas: pian LeKin maalin jälkeen omissa soi. Waltteri Lehtonen tasoitti kolme minuuttia johtomaalista, ja Anton Stråka vei KeuPan johtoon ennen erätaukoa.

LeKi ei pystynyt sarjassa kunnolla puolustamaan KeuPan vahvaa hyökkäyskalustoa pois, eikä varsinkaan jäädyttämään johtoasemaa tarpeeksi usein. Kuuteen peliin keuruulaiset tekivät peräti 24 maalia – LeKi osui 20 kertaa. Toisessa erässä Janne Kumpulaisen ja Anttoni Hongan maalit 4–1:een toivat jo ratkaisun makua ilmaan. 1–4-tilanteessa LeKi vaihtoi maalivahtia: Kimmo Rautiaisen tilanne tuli Arttu Kulmala, joka torjui kauden avauspudotuspelissään 11 kertaa päästämättä maaliakaan.

Ottelusarjan parhaisiin pelaajiin kuulunut KeuPa-vahti Samuli Tervo yltyi upeaan ja todella tärkeään pelastukseen kolmannen erän ensisekunneilla, kun LeKin 3–1-hyökkäyksessä Matias Haarasella oli tyhjä maali. Tervon patja kuitenkin venyi vielä varmalta maalilta näyttäneeseen tilanteeseen.

Otto Latvala kavensi muutama minuutti huippupaikan jälkeen siniviivavedolla 2–4:ään. LeKi haki raivoisasti kavennusta viimeisellä kympillä. Tervo torjui päätöserässä 12 kertaa. Kisa sai viimeisen tilaisuutensa kolme minuuttia ennen loppua KeuPan jäähyn ansiosta. Maalia ei kuitenkaan syntynyt, ja viimeinenkin finaaliliekki sammui 49 sekuntia ennen päätöstä tulleeseen liikaa pelaajia jäällä -rangaistukseen.

Jos LeKin puolella halutaan jollain jossitella, voi katsoa kokoonpanoa. Pudotuspelien ihannekokoonpanosta puuttui ratkaisupelistä peräti viisi tärkeää pelaajaa: Kristian Tanus, Patrik Puistola, Erkka Seppälä, Aleksi Mäkelä ja Roope Laavainen. Ketjullinen aivan kärkipelaajia. Toisaalta LeKi pärjäsi runkosarjassa useita pelejä vajaalla kokoonpanolla, eikä tässä kohtaa kautta katsota ketä ei ole kaukalossa. Vain kentällä saavutetut voitot ratkaisevat.

Pronssia metsästämään kotikaukalossa

Pronssipelissä Kisa saa vastaansa TuTon. TuTo hävisi välierissä Ketterälle suoraan 4–0. Pronssi ratkeaa heti yhdessä pelissä. Kisalla on upea sauma seurahistorian ensimmäisen mitalin varmistamiseen: pronssi ratkeaa Lempäälässä keskiviikkona 17.4.

LeKi on kerran ollut mitalipeleissä. 2010 pronssipelissä KooKoo oli parempi, ja LeKin sijoitus neljäs. Tänä vuonna Kisa siis vähintään sivuaa parasta Mestis-sijoitustaan. Runkosarjan viidenneksi sijoittanut TuTo on ollut viime vuosien kestomenestyjä: viime vuonna TuTo oli hopealla ja vuosilta 2013 ja 2014 taskussa on pronssia.

Jo ennen kautta historiallinen mitali oli LeKin tavoitteena. Nyt kauden huipennuksen kynnyksellä se on enää yhden voiton päässä.

– Runkosarja on pitkä, siinä pitää ensinnäkin menestyä hyvin. Kevään pudotuspeleissä sitten kaikki on mahdollista. Kyllä me menestystä ehdottomasti janoamme ja mitalin haluamme, tuumi LeKin päävalmentaja Miikka Kuusela Lempäälän-Vesilahden Sanomille kauden aattona 24.9.2018.

Edit. 12.4. klo. 22.30 Lisätty tieto LeKin maalivahdinvaihdosta.