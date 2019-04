Lempäälän kunnan potilasasiamiehen yhteystietoihin tulee muutoksia toukokuun alusta alkaen. Potilasasiamiehen saa jatkossa yhteyden maanantaista torstaihin puhelinaikoina kello 9–11 puhelinnumeroista 050 527 2949 ja 040 800 4186.

Sähköpostiosoite on potilasasiamies@tampere.fi.

Käyntiosoite sijaitsee Tampereella Frenckellinaukio 2 B:ssä. Henkilökohtaisesta tapaamisesta on sovittava etukäteen.

Arkaluontoisten tiedustelujen lähettäminen sähköpostitse ei ole suositeltavaa. Postiosoite on Tampereen kaupunki, potilasasiamies PL 487, 33101 Tampere.

Potilaslakiin perustuva potilasasiamies on puolueeton henkilö, joka voi toimia sovittelijana potilaan ja henkilöstön välillä. Jos potilas tai hänen läheisensä on tyytymätön palveluun tai kohteluun tai palvelua ei saa, asiaa voi selvittää yhdessä potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei voi muuttaa hoitopäätöksiä eikä toimi oikeusavustajana. Palvelu on maksuton.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön terveydenhoidossa saamaansa hoitoon tai kohteluun. Hän ohjaa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen teossa. Potilasasiamies tiedottaa potilaan asemasta ja oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi tuomalla potilailta tulevaa palautetta henkilöstön tietoon.

Vahinkoilmoituslomakkeita saa potilasasiamiehiltä sekä hoitoyksiköistä.