V esilahden kunnanvaltuusto päätti maanantaina myöntää tänä ja ensi vuonna Vesilahden kunnan alueella vihityille aviopareille alennusta omakotitalon tontin hinnasta.

Alennus on 10 prosenttia tontin hinnasta. Alennuksen saadakseen pariskunnan on ostettava tontti kuuden kuukauden kuluessa vihkimisestä.

Tarjous koskee myös tontin vuokranneita. He voivat ostaa vuokratontin omaksi.

Vesilahdessa vihitään vuosittain 12-18 avioparia, joten potentiaalisia tontin ostajia löytyy mukavasti.

Vaikka kauppoja ei heti syntyisikään, kunnan kampanja jää myönteisellä tavalla mieleen.

Jos Vesilahdessa vihitty pariskunta miettii, missä tulevaisuudessa aikoo asua, tonttikampanja on yksi tekijä, mikä painaa valinnassa.

Ennakkoluulottomat, hauskat markkinointi-ideat ovat sallittuja.

Vapun vietto on perinteisesti keskittynyt yliopistokaupunkeihin. Punaisten lippujen värittämä marssit ovat jääneet pitkälti 70-luvulle, kun myös oikean laidan puolueet ryhtyivät järjestämään vapputapahtumia.

Täällä ”maaseudulla” vapun vietto ei ole paljon katukuvassa näkynyt ennen Olkkarin Wappua, joka nyt järjestetään jo kymmenettä kertaa.

Kahden perheen vapunvietosta alkanut tapahtuma on kasvanut vuosi vuodelta, ja viime vuonna kävijöitä oli tuhatkunta.

Vesilahden Narvassa taas on luvassa vappumusiikkia parhaasta päästä, kun Narvan Soittokunta järjestää Vappukonsertin. Narvassa on myös Vapputori.