Ei uima- vaan parkkihalli, jonka hinta puhuttaa kuntalaisia

Lempääläisten pitkäaikainen toive uimahallista jää vielä odottamaan toteutumista. Uimahallin sijaan uuteen keskustaan nousee ei ehkä yhtä odotettu ja toivottu parkkihalli, jonka hinta on viime päivinä herättänyt vilkasta keskustelua.

Arvioitu runsas 10 miljoonaa euroa tuntuu varmasti monesta korkealta summalta, kun kysymyksessä on betonista rakennettu kylmä tila. Mitä uuden kuntakeskuksen rakentaminen lopulta kaikkineen maksaa, selviää vasta sitten, kun nostokurkien pyöriminen keskustassa loppuu, Lempäälä-talo on valmis ja nurmikot on kylvetty.

Kunnan talous menee joka tapauksessa tiukoille keskustan uudistamisen vuoksi. Menoja on muutenkin näköpiirissä. Jonossa on muun muassa koulujen uudis- ja korjausrakentamista.

Virkakunta on tilanteesta ajan tasalla, mutta se on käynyt selväksi, että kaikki luottamushenkilöt eivät ole menoista kartalla.

Päätöksen keskustan uudistamisesta parkkihalleineen on kuitenkin tehnyt kunnanvaltuusto. Vaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat päättäneet, mitä rakennetaan, missä järjestyksessä ja mitä rakentaminen saa maksaa.

Kunnanvaltuutetut edustavat valtuustossa kuntalaisten ääntä. He päättävät, tehdäänkö parkki- vai uimahalli – ja nyt on päätetty näin.

Lempäälän jäähallissa pelataan jatkossa jääkiekon Suomi-sarjaa, jos jääkiekon päättävät elimet niin päättävät. LeKin Mestispaikan mentyä lupaaville pelaajille tarvitaan pelipaikkoja. Uudessa Mestisjoukkueessa niitä olisi tarjolla. Toivottavasti hakemus menee maaliin.