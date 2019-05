Linja-autonkuljettaja tai bussinkuljettajaksi haluava, ota koppi vakituisesta työpaikasta arvostetussa, voimakkaasti kehittyvässä pirkanmaalaisessa perheyrityksessä

AJA BUSSEJA VIIHTYISÄSSÄ JA TOIMIVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

Lähde töihin Tampereen kaupunkiseudulle! Muistathan, jos suomalaiset saisivat päättää asuin- ja elinpaikastaan, niin peräti joka kolmas haluaisi asua Tampereella, tuttavallisesti Suomen Mansessa. Nyt Sinullakin on otollinen mahdollisuus ottaa suunnaksi vetovoimainen ja viihtyisä Tampereen kaupunkiseutu. Tarjoamme vakituiset työpaikat niin linja-autonkuljettajiksi jo vihkiytyneille ammattilaisille kuin vasta ammatista kiinnostuneille alalle aikoville. Sinä voit hankkia linja-autonkuljettajan ammatin kätevästi oppisopimuskoulutuksella, jos olet jo täyttänyt 23 vuotta ja sinulla on B- tai C-luokan ajo-oikeus. Oppisopimuskoulutus kestää noin seitsemän kuukautta; kuljettajan töihin voit päästä jo 2-3 kuukauden kuluttua aloittamisestasi. Olemme vakaa, kehittyvä ja kasvava kuljetusalan perheyritys, jolla on selvät senssit tulevaisuudestansa. Olemme sanamme mittaisia. Autamme kaikissa mahdollisissa asioissa, jotta muuttamisesi ja asettumisesi onnistuu suotuisien tähtien alla. Ota pikaisesti yhteyttä, niin aletaan suunnitella ja rakentaa yhteistä tulevaisuutta!

Yrittäjä Pertti Johansson:

”Tervetuloa linja-autonkuljettajaksi

kehittyvään ja kasvavaan perheyritykseemme”

■ Pirkanmaan Tilausliikenne Oy on kasvunälkäinen perheyritys. Yrittäjä-toimitusjohtaja Pertti Johansson tiimeineen on tehnyt uuden aluevaltauksen Tampereen seudun joukkoliikenteen (Nysse) reittiliikenteen toteuttajana.

Johanssonien perheyrityksellä on jo pitkät ja kannustavat perinteet. Toiminta käynnistyi vuonna 1997 Liikennöinti Veljekset Johansson -nimellä. Toiminnan laajennettua ja monipuolistuttua yrityksen nimi vaihtui vuonna 2004 nykyiseksi Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:ksi.

– Olemme kasvuhakuinen yritys. Meillä on kannustavat kokemukset Tampereen seudun joukkoliikenteen kilpailutetuista linjoista. Olemme pärjänneet kilpailutuksissa hyvin. Haluamme kehittyä ja varttua nimenomaan tällä saralla, Johansson linjaa.

Ylöjärveläisyrittäjä satsaa laatuun. Johansson on hankkinut Tampereen seudun joukkoliikenteen linjoja varten täysin uuden ja modernin ajokaluston. Nyssen väreissä liikennöivät Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n bussit ovat uutuuttaan hehkuvia ja viimeistä huutoa olevia Scanioita ja Volvoja.

– Meillä on Pirkanmaan paras paikallisbussikalusto, Johansson kiteyttää faktan.

– Kristallisoituneena kärkiajatuksenamme on, että automme ovat käyttövarmoja. Kuljettajalla on oltava hyvät työolosuhteet. Modernin bussien turvaohjaamat ovatkin kuin pikkuruisia kodikkaita toimistoja. Asiakkaat eli matkustajat ovat kuninkaita, työnantajiamme. Pidämme huolen siitä, että autot ovat siistejä.

Pertti Johansson arvostaa motivoitunutta ja ahkeraa henkilökuntaansa.

– Olemme sanan varsinaisessa tarkoituksessa joukkuetoimijoita, yhteen hiileen voimakkaasti puhaltava tiimi, hän kuvaa.

– Nyt tarvitsemme kasvavaan joukkomme uusia, sitoutuneita, tunnollisia ja toimeliaita linja-autonkuljettajia. Palkkaamme niin valmiita konkareita kuin vasta alalle tulevia noviiseja. Järjestämme tarvittaessa hyvän koulutuksen. Myös oppisopimusjärjestelmä on hyödynnettävissä.

– Tervetuloa kasvavaan ja menestyvään joukkoomme! Pertti Johansson toivottaa.

Kimmo Kuosa eteni kuljettajasta ajomestariksi

■ Kimmo Kuosa aloitti aikanaan Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:ssä linja-autonkuljettajana. Hänellä on takanaan jo kunniakkaat 22 vuotta kuljetusalalla.

Yrittäjät tunnistivat Kuosan taidot, ja mies yleni ripeästi ajomestarin vastuulliseen työhön.

– Tunnen koko yrityksen aasta ööhön. Meillä on kaikki asiat vakaalla ja varmalla pohjalla. Työntekijät arvostetaan korkealle firman peruspääomana, tärkeänä voimavarana. Ajokalusto on hyvässä kunnossa. Esimerkiksi Tampereen paikallisliikenteessä olevat autot hankitaan tuliterinä. Arki sujuu turvallisesti, Kuosa kuvailee.

Kuosan mukaan kuljetusala tarjoaa poikkeuksellisen haasteellisen ja mielenkiintoisen työmaan.

– Taatusti meillä kellään ei ole kahta samanlaista päivää. Joka päivä sattuu ja tapahtuu. Tämä on inhimillistä, hän muistuttaa.

Kuosa iloitsee siitä, että perinteisten tilaus- ja palveluliikenteen lisäksi yrityksestä on tullut vahva toimija Tampereen kaupungin paikallisliikenteen toteuttajana.

– Kokemuksemme Tampereelta ovat vahvasti myönteiset, hän tiivistää.

Kuosa arvostaa Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:ssä vallitsevaa vahvaa me-henkeä.

– Täällä kaikki työntekijät ovat tasa-arvoisia. Yrityksessä vallitsee hyvä työkulttuuri. Perinteiset arvot ovat kunniassaan.

Hyvät työnäkymät houkuttavat Mohamed Abdulkadirin linja-auton kuljettajaksi

■ Mohamed ”Muhis” Abdulkadir on ammatinvaihtaja.

Abdulkadir on työskennellyt varastomiehenä, mutta hän haluaa valmistua linja-autonkuljettajaksi.

Nuorukainen harjoittelee parhaillaan uutta työtään Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:ssä. Hänellä on takanaan puolen vuoden opiskelu. Ammattitutkinto siintää jo lähitulevaisuudessa.

Abdulkadir kehuu kuljettajakoulutusta monipuoliseksi ja kiinnostavaksi.

– Olen ulospäinsuuntautunut ja viihdyn ihmisten parissa, Abdulkadir perustelee ammatinvaihtohaluaan.

Hänen kokemuksensa bussin kuljettamisesta ovat myönteiset.

– Matkustajat antavat mielellään myönteistä palautetta. ”Kiitos kyydistä” -lausahdus on paras kiitos.

– Koen olevani asiakaspalvelija. Juuri tätä tarvitaan bussin ratissa. Kun kuljettaja on ihmisille ystävällinen, matkustajien päivä sujuu hyvin, samoin minun.

– Työnäkymät ovat valoisan myönteiset. Viihdyn tässä hommassa, Abdulkadir vakuuttaa.

Muhis muutti Somaliasta Suomeen, kun hän oli kahdeksan vuotias.

– Olen ollut Suomessa yli 20 vuotta. Viihdyn täällä hyvin. Olen oppinut suomen kielen hyvin. Kaikki on kohdallani hyvin.

Ville Ruoho vaihtoi kirjatyöntekijästä bussikuskiksi

■ Linja-autonkuljettaja Ville Ruoho hymyilee valloittavasti Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n henkilökunnan kahvilassa. Lempeään nauruun on oma syynsä. Mies oli näet kerran päättänyt, ettei hänestä milloinkaan tule linja-autonkuljettajaa. Toisin kävi. Herra on tyytyväinen uuteen leipäpuuhunsa.

– Perheen ja suvun perintö suorastaan velvoittaa. Äitini teki pitkän työrupeaman Paunulla rahastajana. Kolme veljeäni ovat tehneet kunniakkaat urat bussinkuljettajina, Ruoho tarkentaa.

Ville Ruoho on malli esimerkki uranvaihtajasta, jolle uusi ammatti on avannut ennennäkemättömän maailman. Komea työputki kirjapainossa on vaihtunut linja-autonkuljettajan värikkääseen arkeen. Yhteistä on tarkka työnjälki.

Ruohon tarina on se tavallinen. Maailman myllerrys johti siihen, että perinteikäs ja iäkäs yritys kaatui. Työpaikka meni konkurssin myötä. Työttömäksi jäänyt ahkeroitsija paloi halusta päästä nopeasti työn syrjään kiinni.

– Minulla oli kaksi vaihtoehtoa. Kouluttaudunko hoito- ja hoiva-alalle vai kuljetusmaailmaan. Jälkimmäinen tuntui omimmalta polultani.

Ruoho hankkiutui linja-autonkuljettajan perustutkintoon.

– Kävin haastattelussa, ajokokeessa ja soveltuvuustestissä. Kaikki vaiheet näyttivät vihreää valoa. Ura uuteen ammattiini oli auki.

Ruoho iloitsee uudesta pestistään.

– Haluan olla tekemisissä ihmisten kanssa. Palveleminen on minun juttuni. Bussinkuljettajana istun mukavassa ”konttorissa”, ja maisema vaihtuu koko ajan. Liikutan ihmisiä paikasta toiseen. Työ on mielekästä ja mukavaa.

– Myös palkka on kohdallaan. Työstä saa oikeanlaisen korvauksen. Kaikki palaset ovat kohdillaan.

Tien päällä ollessaan Ruoho on monta kertaa miettinyt mopoautoilijoita. Ajamisesta pitävä Ruoho uskoo, että nuorista tytöistä ja pojista kasvaa tulevaisuuden linja-autonkuljettajia, ainakin osasta heistä.

Ruoho kiittelee Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:n työoloja. Työvuorot järjestetään yksilöllisesti ja inhimillisesti. Työnantaja on kiinnostunut työntekijöidensä arjesta.

– Täällä koen itseni hyvin kuulluksi ja arvostetuksi. Voin kertoa kokemukseni ja parannusehdotukseni. Ne otetaan vakavasti. Arvostan myös itsenäistä työskentelytapaa. Linjareiteillä kuljettaja joutuu joskus nopeiden päätöksien tekijäksi.

Ville Ruoho sanoo olevansa Onnen Pekka.

– Minulla on vakituinen työ. Elämä on kaikin puolin mallissaan. Ei muuta kuin baanalle!

Marika Jokinen kehuu työkavereitaan ja kiittää työnantajaansa

■ Linja-autonkuljettaja Marika Jokinen on toivetyössään. Ja mikä parasta: hänellä on maailman paras työnantaja.

– Minulla on niin elämän- kuin työkokemustakin. Olen ollut kotiäiti, parturikampaaja ja lastenohjaaja. Kaikki työni ovat olleet mieluisia, hän sanoo.

Yhdeksän viime vuotta hän on toiminut Pirkanmaan Tilausliikenne Oy:ssä linja-autonkuljettajana.

– Työni on ollut hyvin monipuolista, mitä arvostan suuresti. Olen ajanut palvelu-, tilaus- ja paikallisliikenteessä. Niillä kaikilla on omat hyvät puolensa, hän korostaa.

Ennen linja-autonkuljettajaksi ryhtymistään Jokinen toimi tavaraliikenteessä.

– Miksi viihdyn työssäni? Kysymykseen on helppo vastata. Olen työssä kasvollisessa ja vastuunsa kantavassa perheyrityksessä. Työolot ovat hyvin inhimilliset. Yksilön toiveet kuunnellaan ja huomioidaan. Arvostan Johanssoneja, hän tilittää.

– Työyhteisömme on kuin perhe. Työkaverit ovat mukavia. Tänne on joka päivä mukava tulla. Työpanostani arvostetaan. Olen kiitollinen ja onnellinen, Jokinen kertoo.

KYSY LISÄÄ:

Ajomestari Kimmo Kuosa:

046 920 1893

Tai toimistomme:

0400 422 122

Sähköpostitse:

info@pirtil.com

www.pirtil.com