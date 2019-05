Kuumia amerikanrautoja kolmannen kerran Ideaparkissa

Korkealaatuinen harrasteautonäyttely Hot American Cars -tapahtuma järjestetään Ideaparkissa lauantaina 15. kesäkuuta järjestyksessään kolmannen kerran. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Keskusaukio on silloin aamusta iltaan täynnä upeita jenkkirautoja. Lisäksi Autoareenan näyttelypuolella on esillä nostalgiahengessä sekä eurooppalaisia että japanilaisia autoja. Esillä on yli 35 upeaa rod-, muskeli-, siipi- ja euroautoa, joista yleisö voi äänestää oman suosikkinsa.

Ideaparkin keskusaukiolla kauppakeskusyleisö pääsee nauttimaan livemusiikista tasatunnein puolenpäivän jälkeen. Tapahtumassa esiintyvät Flamin’ Star ja tv:stä tuttu Three Decades. C-oven tuntumaan on järjestetty harrasteajoneuvoparkki.

Tapahtuman järjestää 22 vuoden ajan toiminut lempääläläinen harrasteajoneuvokerho Vehicle ry. Tapahtuma on jatkoa viime kesän Ideapark-näyttelylle.

– Se oli suuri menestys, sillä se keräsi noin 23 000 kävijää, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Kari Kuronen.