Lempäälässä myönnettiin taiteen perusopetuksen avustuksia tuhansia euroja kahdelle hakijalle: ”Avustus mahdollistanut harrastuksen pitämisen kohtuuhintaisena”

Lempäälän kunta on myöntänyt taiteen perusopetuksen avustuksia Pirkanmaan Tanssiopistolle ja Näpsä käsityökoululle. Kaikkiaan tukea jaettiin 22 000 euroa.

Pirkanmaan Tanssiopisto Elina Berg Oy:lle tukea myönnettiin 15 000 euroa. Taito Pirkanmaan Lempäälän Näpsä käsityökoululle tukea myönnettiin 7 000 euroa.

Pirkanmaan Tanssiopistosta kerrotaan, että avustus on pysynyt jo useana vuonna samana. Avustusta ei käytetä vain yhteen tiettyyn toiminnan osaan.

– Tanssiopisto antaa taiteen perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Tämän opetuksen järjestämiseksi saatu toiminta-avustus ei kohdistu yhteen asiaan vaan kokonaisuuden kannalta jakautuu useisiin menoeriin opetuksen toteuttamiseksi, kertoo Tanssiopiston rehtori Elina Berg.

Suurin menoerä Tanssiopistolla on henkilöstökulut. Avustus vaikuttaa harrastusmaksuihin.

– Kaikki opettajat ovat alansa ammattilaisia ja tästä halutaan pitää kiinni myös jatkossa. Palkat ovatkin suurin yksittäinen tanssiopiston menoerä.

– Toiminta-avustus on mahdollistanut sen, että oppilasmaksuihin ei ole tehty suuria korotuksia ja ne pyritään pitämään perheille niin kohtuullisena kuin vain mahdollista. Avustus on Tanssiopistolle todella tärkeä toiminnan toteuttamisen ja jatkuvuuden kannalta. Oppilasmäärä on kasvanut jatkuvasti, minkä toivoisi näkyvän myös avustuksen määrässä. Olemme kuitenkin hyvin kiitollisia saamastamme avustuksesta, ja se kertoo myös siitä, että Lempäälän kunta näkee toiminnan tärkeäksi ja haluaa tukea lasten ja nuorten harrastamista, Berg kiittää.