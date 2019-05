Vuoden Lempo on henkilö, joka on tehnyt Lempäälää tunnetuksi. Kenen nimi tulee nyt ensimmäisenä mieleen? Kuka on tämä päivän polttava henkilö?

Se on tietenkin Lempäälän Mörkö, Lempäälän lempeä jätti Marko Anttila. Kun tulee puhe Suomen kultajoukkueen kapteenista, Lempäälä nousee joka kerta esiin.

Marko Anttila on tuonut Lempäälälle enemmän positiivista näkyvyyttä kuin yksikään lempääläinen aiemmin. Muun muassa Yle, Helsingin Sanomat ja Maikkari ovat nostaneet Lempäälää näyttävästi esille.

Joka tilanteessa rauhallisesti esiintyvä ja median kysymyksiin ystävällisesti vastaileva iso mies on ollut Lempäälän lähettiläs vailla vertaa.

Kunta on saanut aivan uskomattoman paljon näkyvyyttä. Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö on hoitanut oman roolinsa ammattitaitoisesti. Harmi vaan, että päättäjät eivät ole pysyneet vauhdissa mukana.

Nyt olisi kunnalla kullanarvoinen tilaisuus päästä kertomaan, miten Lempäälä huomioi valtakunnan kuumimman nimen. Toteutus voi olla sitten myöhemmin.

Huomioiminen voisi olla jotakin sellaista, mikä on hyvin näkösällä ja mitä voi Lempäälään saapuva piipahtaa vaikka katsomaan.

Oli lopputulos mikä tahansa, niin toivottavasti ei nyt kuitenkaan mennä helpon kautta ja tehdä monumenttia käytetyistä autonrenkaista.

Nyt kaikki lempääläiset odottavat kuntalaisten juhlatapahtumaa. Sehän on varma, että siellä soi Löikö Mörkö sisään-hitti, mitä kuullaan tänä kesänä tuutin täydeltä.

LVS onnittelee Marko Anttilaa ja MM-kultajoukkuetta tällä erikoisnumerolla, jossa ovat mukana lukijoiden terveiset ja onnittelut sekä tarinaa kultakapteenista lempääläisten kertomana.