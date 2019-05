LVS onnittelee maailmanmestareita erikoislehdellä – Keskiviikkona tuhti paketti Mörkö-huumaa, irtonumeron voi hankkia omaksi toimituksesta

Keskiviikkona 29.5. ilmestyy Lempäälän-Vesilahden Sanomien lehti numero 22. Kyseessä on erikoislehti, joka on omistettu MM-kultaa voittaneelle Suomen jääkiekkomaajoukkueelle ja sen kultakapteenille, lempääläiselle Marko Anttilalle. Nimeksi on muutettu erikoislehdelle sopivasti Mörkölän-Vesilahden Sanomat.

– LVS onnittelee Marko Anttilaa ja MM-kultajoukkuetta tällä erikoisnumerolla, jossa ovat mukana lukijoiden terveiset ja onnittelut sekä tarinaa kultakapteenista lempääläisten kertomana, LVS:n päätoimittaja Kari Pusa kertoo.

Lehdessä on neljä sivua MM-extraa. Erikoissivujen lisäksi lehdessä käsitellään paikallisia uutisia ja aiheita Lempäälästä ja Vesilahdesta.

Huomenna keskiviikkona voi hankkia oman Mörkölän-Vesilahden Sanomat LVS:n toimituksesta (osoite Tampereentie 19) kello 9 alkaen, irtonumeron hinta 3 euroa. Paperilehden tilaajat saavat lehden keskiviikkona kotiinsa ja verkkolehteä voi lukea jo tiistai-iltana.