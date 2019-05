LVS kaiveli Marko Anttilan jääkiekkomenestyksen innoittamana arkistoja ja vastaan tuli muun muassa oheinen juttu vuodelta 2008, jossa Anttila pohtii tuolloisia kiekkokuvioitaan. NHL-varauksen jälkeen Anttilan tie vei Tampereelle ja Ilvekseen. Sittemmin Anttila pelasi TPS:ssä, Venäjällä KHL:ssä Metallurg Novokuznetskiin, Ruotsissa Örebrossa ja viimeisimmäksi Jokereissa.

Anttila selvittää jälkimmäisessä kainalojutussa myös tuolloista lempinimeään, ja kertoo mitä Lempäälä ja lempääläisyys hänelle merkitsi vuonna 2008.

Seuraavat kaksi juttua ovat vuodelta 2008:

Jääkiekkoilija Marko Anttilalla hamletmainen pulma

Lempäälä vai Chicago?

JUHA RAUNIO

Juhannuksena tulee täyteen neljä vuotta yhdestä suomalaisen jääkiekkoilun suurimmasta uutispommista. Tuolloin mittumaarina 2004 Lempäälän Kisassa kakkosdivisioonassa kiekkoillut 19-vuotias, liki vesitorninkorkuinen, Marko Anttila varattiin täysin yllättäen dollariliiga NHL:ään.

Varaajana oli yksi NHL:n perinteikkäimmistä seuroista Chicago Blackhawks ja idean alulle panija oli Chicagon kykyjenetsijä, kiekkoprofessori Sakari Pietilä.

Tämä kevätkesä on askel askeleelta maan kansalliseen kiekkoeliittiin kivunneelle Anttilalle hyvin merkittävä. NHL:n sääntöjen mukaan Chicagon on tehtävä neljän vuoden sisään tarjous varaamalleen pelaajalle, muutoin koko varaus raukeaa.

– Vilpittömästi sanoen: En tiedä asiasta mitään, enkä ole kuullut Chicagon suunnalta risaustakaan. Ihan pimeydessä sen suhteen eletään, vakuuttaa Anttila toukokuun puolivälissä.

Jääkiekkoilijat ovat tottuneet elämään elämänsä lyhyellä aikajanalla, eikä Anttilakaan innostu jossittelusta, mitä touko-kesäkuun taitteessa ehkä tapahtuu, tuleeko sopimustarjousta Chicagosta vai ei?

– Jänniä viikkoja eletään, mutta jos nyt veikata pitää, niin ura jatkuu ensi kaudella Tampereella ja Ilveksessä.

Marko Anttilan tie vei syksyllä 2004 Ilveksen liigarinkiin, missä 202-senttinen aavistuksen honteloilla jaloilla luisteleva jättiläinen saavutti heti huomiota.

– Ensimmäisellä kaudella kaikki oli uutta ja se sujui hienosti. Toisella kaudella tapahtui joulun maissa paha hiipuminen ja kolmannella liigasesongilla tulivat mukaan myös erilaiset vammat. Sakari Pietilän tulo puolisentoista vuotta sitten Ilves-luotsiksi oli minulle tärkeä juttu, hän luotti minuun ja neljättä eli viime kautta voi pitää lopullisena läpimurtona, kertaa Anttila neljä vuotta kestänyttä liigauraansa.

Ilves sisutteli muutama kuukausi sitten SM-liigan puolivälierissä mestarijoukkue Kärppiä vastaan miehekkäästi. Anttila oli runkosarjassa pistein 14+9 Ilveksen kahdeksanneksi kovin pistelinko ja pudotuspeleissä mies kirjasi tehot 2+2, mikä oli Ilves-pörssin kuudenneksi kovin luku.

Hyvä kausi poiki palkkioksi paikan maajoukkueen MM-leiriltä ja peliaikaa neljästä maaottelusta.

– Maajoukkueleiritys oli uusi ja erittäin hieno kokemus. Päävalmentaja Doug Sheddenilta tuli hyvää palautetta, vaikka lähinnä sparraajan roolissa mukana olinkin.

Alkukesä huippujääkiekkoilijalla kuluu lähinnä peruskuntoa treenatessa. Harjoitteita tehdään osaksi jäällä, osaksi lenkkipoluilla, osaksi kuntosaleilla ja jopa nyrkkeilykehäkin tulee tutuksi. Silti valistunut ja fiksu nykykiekkoilija ehtii avata myös oppikirjoja.

– Ilveksestä kymmenen pelaajaa on suorittanut TAKK:n kautta myynnin ammattitutkintoa. Olen ollut mukana tässä koulutuksessa, josta voi jatkaa opintoja tavoitteena merkonomin tutkinto.

– Se voi olla yksi iso bäng, kun ura loppuu. Silloin on hyvä, ettei tipu aivan tyhjään. Vaikka pelaaminen ja treenaaminen vievätkin paljon aikaa ja touhu on ajoittain äärimmäisen raskastakin, on silti aikaa opiskeluun. Esimerkiksi bussissa pelimatkalla Kuopioon on ihan oma valinta, läiskiikö korttia, nukkuuko vai lukeeko kirjoja.

– Aika moni Ilves-pelaaja muuten avaa sen kirjan, kuvaa Anttila kiekkoilijan arkielämää.

Marko Anttila – Lempäälän Lemieux

JUHA RAUNIO

Lempäälässä koko ikänsä asunut ammattijääkiekkoilija Marko Anttila paljastuu kysymyspatterin perusteella todelliseksi Lempäälä-patriootiksi.

Nuoressa miehessä on ilmiselvää ainesta vaikkapa Lempäälän Lemmoksi asti!

Mitä Lempäälä ja lempääläisyys sinulle merkitsevät?

– Lempäälässä on ollut hyvä kasvaa ja elää. Eiköhän kiintymystäni kuvaa, että en ole vieläkään 23-vuotiaana muuttanut täältä pois. Kävin muksuna pientä Kelhon koulua, siitäkin ajasta on vain hienoja muistoja. Vieraille ihmisille itseäni esitellessäni sanon aina olevani Lempäälästä, enkä Tampereelta, vaikka Tampereen Ilveksessä pelaankin.

Kuinka tarkkaan seuraat Lempäälän asioita?

– Luen säännöllisesti Lempäälän-Vesilahden Sanomia. Käyn Lempäälän jäähallilla useamman kerran viikossa ja sieltä kuulen paikalliset kiekkokuulumiset ja tietysti omalta perheeltä saan tietoa, miten tutuilla ihmisillä sujuu.

Poikkeatko lempääläisissä liikkeissä, kuten kaupoissa, pubeissa tai vaikkapa Ideaparkissa?

– Ruokaostokset teen sataprosenttisesti Lempäälässä. Ideaparkista ostan vaatteet. Yöelämään suuntaan pääsääntöisesti Tampereelle, mutta Villihanhesta haen herkkuani kanansiipiä ja kesälomalla toki pitää joskus Lempäälässä poiketa terassilla.

Ketkä lempääläiset ovat olleet jääkiekkourasi kannalta tärkeimpiä henkilöitä?

– Oma perhe tietenkin eli isä, äiti ja sisarukset. LeKi:ssä valmentajista Vähä-Ruoholan Arto ja Mäkelän Pasi uhrasivat aikanaan hirmuisesti aikaa ja vaivaa minun ja sen aikaisen junnujoukkueeni eteen. Eli kiitoksia vain vielä heille. Totta kai vanhat pelikaverit olivat ja ovat tärkeitä, näistä mieleen tulevat ensimmäiseksi Tarvaisen Hannu, Luttisen Joni ja Havian Jarkko.

Miten esittelisit Lempäälää sellaiselle vieraallesi, joka aiemmin ei ole täällä käynyt?

– Keskustassa poikkeaisimme hyvillä kahveilla, ehkä pistäytyisimme Ideaparkissakin. Näyttelisin ylipäätään hienon maalaiskylän paikkoja vaikka polkupyörän selästä käsin. Jos aikaa olisi enemmän, veisin vieraan saunomaan mökillemme, joka on Vesilahden puolella.

Mitä puutteita tai huonoja puolia Lempäälässä mielestäsi on?

– En osaa mitään tärkeää kaivata. Kuten kunnan sloganikin sanoo, Lempäälä on lähellä. Eli, jos täältä ei jotain löydy, niin Tampereelle hurauttaa vartissa. Totta kai uimahallia tulisi käytettyä, jos se täällä olisi ja onneksi se pian tuleekin.

Miten tiiviisti seurasit viime kaudella kasvattiseurasi Lempäälän Kisan Mestis-pelejä?

– Kävin kymmenkunta kotiottelua paikan päällä katsomassa. Vieraspelitulokset tsekkasin heti tuoreeltaan teksti-tv:n kautta. Tuntui tosi hyvältä, kun LeKi pärjäsi, joskaan minään täytenä yllätyksenä se ei itselleni tullut. Tunsin monta kaveria LeKi:n viime vuoden sakista ja tiesin, että sellaiset pelimiehet, kuten Hildenin Antti, Välimaan Tommi ja kumppanit hinaavat joukkuetta menestykseen.

Sinua kutsutaan valtakunnan mediassa usein ”Lempäälän-Lemieuxiksi”. Mitä tuumaat lempinimestäsi?

– Se on yksinomaan vain hauska. Kun annetaan noinkin juhlava ja usein käytetty lempinimi, niin ainakin se todistaa, että on huomattu. Totta kai pelikavereilta tulee kopissa asiasta kettuilua, mutta se on iso osa jääkiekon upeaa pelaajien keskeistä koppikulttuuria. Ylipäätään palautetta tulee faneilta jonkin verran. Kun kerran lehdessä oli kuva jaloistani, jossa koivessani oli rikkinäinen sukka, niin pian perään tuli eräältä fanilta paketillinen uusia sukkia.

Isäsi Kalle ja ex-valmentajasi Arto Vähä-Ruohola sopivat kerran yhteisellä saunareissullaan, että kun pelaat ensimmäisen pelisi NHL:ssä, niin he ovat paikalla katsomassa. Kuka maksaa matkan viulut?

– No, sitä pitää sitten katsoa, jos sellainen hieno hetki joskus koittaa. Mutta luvataan tässä, että kyllä minä äijille liput matsiin hommaan.