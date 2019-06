On moraalisesti kyseenalaista, että Isisin toimintaa edistäneet suomalaiset eivät kohtaisi seurauksia valinnastaan.

Juha Saarinen, IltaSanomat

Auta minua ymmärtämään, mikä saa sinut ajattelemaan, niin kuin ajattelet. Tämä on taikalause, joka pitäisi ensimmäisenä opettaa pomoille, vanhemmille ja opettajille. Tai oikeastaan ihan kaikille.

Nina Pyykkönen, HS

Kuppilat kuntoon -ohjelma kävi liian raskaaksi Jyrki Sukulalle – seitsemän mukana ollutta yrittäjää kuollut: ”Taitoni loppuivat kesken”

Iltalehti

Kaiken huippu on Keikka, jolle pakotettu saneerausohjelma lupaa helpotusta pikemminkin vuosisadan kuin vuosikymmenten aikajänteellä. Ja Italia on syöksymässä liput liehuen samaan syöveriin. Näistä kahdesta populismin uhrista Kreikka on pienempi paha. Italian on niin suuri talous, että sen katastrofi voi olla melkein katastrofi myös EU:lle. Silloin Italian on turha toivoa edes sellaista kärsivällisyyttä, jonka varassa Kreikka nyt sinnittelee.

Jukka Tarkka, Etelä-Suomen Sanomat