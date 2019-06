Lukuvuosi on tullut päätökseensä ja on aika ryhtyä kesän viettoon. Monissa perheissä juhlitaan koulun päättymistä, valkolakin saamista tai ripille pääsyä. Taakse jää koulun penkki, kun lapset ja nuoret lähtevät lomille. Uusille ylioppilaille ja muille valmistuneille kesä ei kuitenkaan tarkoita pelkkää lomailua. Edessä voi olla muutto uudelle paikkakunnalle tai jopa toiseen maahan opiskelupaikan perässä. Tulevaisuus saattaa jännittää ja pelottaa, kun loman loppuessa alkaa uusi elämä. Kesä on juhlien, auringon ja muutosten aikaa, mutta ennen kaikkea se on aikaa tavoitella unelmia.

Unelmat voivat olla pieniä, kuten syödä kesällä paljon jäätelöä, tai suuria, kuten matkustaa maailman ympäri. Oli unelma mikä hyvänsä sille ei pidä nauraa saati vähätellä, sillä ihmiselle itsellensä se voi olla hyvinkin tärkeä. Etenkin nuoruudessa ihminen on suvaitsevainen, uudelle avoin ja täynnä unelmia. Hän haluaa lähteä tavoittelemaan niitä, mutta voi kaivata yhä aikuisten tukea unelmiensa saavuttamisessa. Valitettavasti liian realistiset aikuiset saattavat lannistaa nuorta, kun ravistelevat tätä irti haavemaailmastaan. Elämää nähneinä aikuiset tietävät, että elämässä kaikki ei toteudu toiveiden mukaisesti. Juuri nyt nuori kuitenkin tarvitsee rohkaisua ja kannustusta, jotta hän uskaltaa kulkea omaa polkuaan.

Eikä sitä koskaan tiedä, vaikka mahdottomastakin tulisi jonakin päivänä mahdollista. Tuskin kukaan meistä olisi arvannut vielä kuukausi sitten, että jääkiekon maailmanmestaruus tulee Suomeen. Saati, että joukkueen kapteeni Marko ”Mörkö” Anttila on Lempäälän oma poika. Anttila ei ole luovuttanut, vaikka vastoinkäymisiä on varmasti hänenkin polulleen mahtunut. Mörköä ja Leijonia saammekin nyt kiittää.

Unelmistaan voi tehdä totta, kun:

Niihin uskoo

Niiden eteen tekee töitä

Ei anna vastoinkäymisten lannistaa

Kannustankin teitä nyt, hyvät lukijat, antamaan unelmillenne siivet ja päästämään ne lentoon.

Kirjoittaja on lukio-opiskelija ja kesätyöläinen.