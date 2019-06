Tuntuu kuin lämmin kesäinen tuuli hivelisi kuuntelijaa, kun lempääläisen Casper Edelin kesäbiisin All Out alkaa soida kuulokkeissa.

All Out on 19-vuotiaan musiikintekijän Kasper Lindellin alis Casper Edelin ensi julkaisu. Biisin saundit ja fiilikset tuovat mieleen Miamin hiekkarannat. Kappale on kuitenkin tehty tyystin toisenlaisessa maisemissa, Lempäälän Kuljussa, missä sijaitsee Kasper Lindellin studio.

– Energinen ja jenkkityylinen kesäbiisi, jossa pääasiana on hyvä fiilis ja täysillä vetäminen, kaikkensa antaminen. Juhlatunnelman keskellä kuitenkin pysähdytään pohtimaan tuon viihdemaailman kääntöpuolta, muttei kuitenkaan lakaista hyvää tunnelmaa sen alle, vaan todellakin mennään All Out, kuvailee tekijä kappalettaan.

Kesäbiisi alkoi hahmottua Kasperin päässä jo vuosi sitten.

– Päässäni soi koko koulupäivän tietynlainen sointukierto ja rytmitys. Bussimatkalla onnistuin jotenkin vaivihkaa hyräilemään puhelimeni sanelimeen pienen pätkän sointukiertoa ja studiolle päästyäni aloin sovittamaan sitä koskettimilla.

Neljän viikon jälkeen demo oli valmis. Sen jälkeen syntyi vielä paranneltu versio kappaleesta. Jouluna Kasper kuunteli kappaleen uudelleen pitkästä aikaa ja tuli toisiin ajatuksiin.

– Totesin, että se saundaa ihan luumulta. Hammasta purren aloin tehdä biisiä täysin tyhjältä pöydältä. Löysin nyt vihdoin sen All Outin, mitä olin etsinyt.

Kasper teki saman tien myös koko sanoituksen uusiksi. Loppuvaiheilla hänen veljensä Kristian tuli laulamaan taustalaulut kertosäkeistöön ja vääntämään soundit kuntoon, minkä jälkeen Kasper viimeisteli kokonaisuuden. Sitten hän lähetti biisin masteroitavaksi Helsinkiin.

Kappaleita tehdessään Kasper ei mene oikoteitä ja käytä valmiita rumpuluuppeja tai melodioita.

– Usein lähden tekemään biisejä niin, että on joku idea, mikä aiheuttaa jonkun reaktion. On esimerkiksi mielessä herkkä sointukierto, johon maalailen ajatuksia jostain näkymästä, tilanteesta tai jostakin ihmisestä. Tai sitten on rumpukomppi, joka iskee kuin leka ja saa aikaan kehollisen reaktion. Se lähtee aina tunteesta, reaktiosta, vuorovaikutuksesta, Kasper kuvailee.

Kasperilla on pari biisiä valmiina ja useita valmistumassa.

– Uutta musiikkia tulee kesällä. Tulevassa tuotannossa on myös orkesterielementtejä, jousia ja akustisia soittimia.

– Tykkään tehdä kaikenlaista musiikkia ja siksi uskon, että jos teen joskus levyn, niin sieltä löytyy ”jokaiselle jotakin”. Kuitenkin ehyttä levykokonaisuutta ja omaa brändiä silmällä pitäen.

Hän aikoo vielä toistaiseksi jatkaa musiikin tekemistä omin voimin.

– On ollut onni, että tajusin jatkaa musiikin tekemistä itse, vaikka levytyssopimus olisi ollut lähes varma, jos olisin heittäytynyt sen virran vietäväksi, hän miettii.

Kasper on monelle lempääläiselle tuttu hänen YouTubeen tekemistään cover-videoista sekä YLE:n draamasarja Uudesta Päivästä, jossa hän oli rumpalin roolissa viimeisellä tuotantokaudella.

Häntä on nähty myös esiintymässä koulujen tilaisuuksissa, yksityistilaisuuksissa ja muissa musiikillisissa tapahtumissa ja juhlissa joko laulamassa, kitaristina, basistina, rumpalina tai kosketinsoittajana.

Kun omia biisejä kertyy enemmän, niitä kuullaan myös Kasperin keikoilla.

– Aika näyttää missä vaiheessa live-esiintyminen tulee kuvioihin mukaan. Mennään hiljalleen, hän sanoo.

Musiikin tekemisen ohella Kasperilla on kesällä muutakin mielessä.

– Kirjoitan syksyllä englannin ja psykologian, joten minun täytyy tehdä selväksi itselleni, että biisejä ehtii tehdä mielin määrin elämän aikana, mutta ylioppilastutkinto tulee suorittaa ensi vuoden keväällä, hän pohtii.

Muuten Kasperin kesään kuuluu lomailua kotimaassa ja etelän lämmössä. Yhdet festaritkin on ohjelmassa.

– Mennään kaverin kanssa kuuntelemaan Europea ja Whitesnakea.

– On mukavaa mennä keikalle, missä kyse on puhtaasta lahjakkuudesta, taidosta ja kokemuksesta. On tulossa hyvä kesä!

Kuka:

Nimi: Kasper Lindell

Syntymäaika ja ikä: 23.2.2000, 19v

Asuinpaikka: Kulju, Lempäälä

Opinnot: Tampereen Yhteiskoulun Lukio, opiskeluaika pidennetty neljään vuoteen leikkausten ja Uuden Päivän takia.

Artistinimi: Casper Edel

Levy-yhtiö: Wide Music Group (oma organisaatio)

Spotify: Casper Edel

YouTube: Casper Edel

Musiikillinen tausta lyhyesti: Musiikillinen perhe ja suku, rummut 3-vuotiaana ja ensimmäiset ”biisit” papan studiolla 4-vuotiaana. 8-vuotiaana alkoi tehdä itse musiikkia ja opetteli soittamaan kaikkia bändisoittimia sekä laulamaan