Jalkapallon MM-kisat tulevat taas ja televisio täyttyy kuukauden ajan jalkapallojuhlasta. Mutta hetkinen, eikös nyt puhuta jo vuoden takaisista MM-kisoista Venäjällä, jossa mestariksi pelasi itsensä Ranska?

Ei puhuta, vaan uudet arvokisat ovat jo ovella. Naisten jalkapallon MM-kisat alkavat perjantaina 7.6. Ranskassa pidettävissä MM-kisoissa aloitetaan ottelulla emäntämaa vastaan Etelä-Korea.

Ottelu on nähtävissä vapaasti televisiossa kanavalle Yle 2 sekä Yle Areenassa. Lähetys alkaa kello 21.20.

Kaikki naisten MM-kisojen ottelut on nähtävissä Ylellä joko television tai Areenan kautta.

Miksi kiinnostua naisten MM-kisoista, jos ei ole ennen seurannut kuin miesten futista?

Kaavojen rikkominen tekee usein hyvää! Vaikka olisi kuinka paatunut miesten futiksen seuraaja, myös naisten jalkapallosta saa futisromantikko paljon irti. Taktisia hienouksia, upeita yksilösuorituksia ja tietenkin kutkuttavan jännittäviä kamppailuita voitoista.

Naisten jalkapallo on ottanut viime vuosikymmeninä suuria harppauksia eteenpäin ja laji on ammattimaistunut hurjasti. Sama kehitys näkyy Suomessa kahdella tasolla: juniorimäärissä ja maajoukkuepelaajien suuntautumisessa Eurooppaan ammattilaisiksi.

Lempäälä on hyvä esimerkki tyttöfutiksen nosteesta. Sääksjärven Loiskeella on ollut jo vuosia tyttöpuolen toimintaa. LeKi-futis on panostanut viime vuosina paljon tyttöjunnuihin, ja harrastaja- ja joukkuemäärä onkin hurjassa nousussa.

Tyttöjunnut tarvitsevat esikuvia ja malleja, että hekin voivat tehdä rakkaasta lajistaan ammatin, aivan kuten pojilla on useita esikuvia Lionel Messistä ja Lukas Hradeckýyn.

Suomalaisia naisfutareita on viime vuosien aikana rynnistänyt eurooppalaisiin suurseuroihin pelaamaan: Bayern Munchen, Juventus, AC Milan ja Chelsea. Vaikuttavia seuroja, ja samalla se kertoo koko naisjalkapallon nosteesta. Perinteikkäät suurseurat ovat aloittaneet panostukset myös naispuolelle ja laittaneet pystyyn edustusjoukkueita. Tinja-Riikka Korpelaa ja Nora Heroumia kelpaa katsoa ylöspäin ja ihailla heidän saavutuksiaan.

Naisten maajoukkueiden taso on myös laajentunut, enää kisa ei ole pelkästään Saksan ja Yhdysvaltojen välinen. Japani, Brasilia, Ranska, Ruotsi ja Englanti haastavat tosissaam kirkkaimmasta pokaalista, vaikka hallitseva maailmanmestari USA lähtee turnaukseen ennakkosuosikkina. Kisat vilisevät naistfutiksen supertähtiä: Megan Rapinoe (USA), Alex Morgan (USA), Eugénie Le Sommer (Ranska) ja Marta (Brasilia).

Jos ei koko turnauksen läpikäynti kiinnosta, kannattaa tutustua naisten jalkapallon parhaimmistoon ja haukata suupalanen futista aina silloin tällöin. Perjantain avausottelu on siihen erinomainen paikka. Ja kannattaa merkata kalenteriin sunnuntai 7.7. jolloin pelataan loppuottelu.