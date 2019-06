Sosiaalinen media on monilla mukavaa ajanvietettä, yhteydenpitoa ystäviin ja kiivasta kansalaiskeskustelua. Joillekin se on kuitenkin enemmän. Tv-persoona Janni Hussille sosiaalinen media on työ. Hussi ansaitsee elantonsa osittain käyttämällä sosiaalista mediaa – ja yhteistyökumppanit maksavat hänelle päivityksistä.

Mutta millaista on some-ammattilaisen työ? Voisi luulla, että melko hohdokasta, selfie sinne ja puhuva pää -video tuonne.

– Työtä ja vapaa-aikaa on todella vaikea erottaa. Minulla on Instagramissa 180 000 seuraajaa ja profiilissani vieraillaan 3-5 miljoonaa kertaa. Siihen määrään mahtuu erilaisia persoonia, Hussi kertoo.

Hussi ottaa kantaa vahvasti oikeanlaisen some-käytöksen ja kiusaamisen estämisen puolesta.

– Isoksi osaksi minulla on tosi kivoja seuraajia! Mutta myös niitä ei-niin-kivoja. Laitoin Instagramiin bikinikuvan, ja yksi mies kommentoi, pitäisikö hanuria kiinteyttää. Sitten katsoin hänen profiiliaan, ja hänellä oli teini-ikäinen tytär. Aikuisten esimerkki käytöksessä on todella tärkeää, ja some on helppo kiusausalusta. Vastuu sanoistaan pitää ottaa, Hussi tuumii.

Kuinka kauan sitten yhden kuvapäivityksen tekemiseen menee? Kännykkä on Hussille erittäin tärkeä työkalu.

– Välillä päivitykset ovat todella spontaaneja. Kaupallisen yhteistyön julkaisu voi olla tuntien juttu, kun keskustellaan ja pohditaan, kuinka brändit kohtaavat. Aika lailla välillä kaksi minuuttia ja kaksi tuntia, ja isommat projektit vielä kauemmin, Hussi laskeskelee.

Janni Hussi on yksi suomalaisista instagramkuningattarista, jossa hänellä on valtavasti seuraajia. Lisäksi aktiivisia some-alustoja Hussin työssä ovat Youtube, oma blogi, Facebook ja Snapchat.

– Uskon, että nuorten suosima TikTok on seuraava tosi iso juttu, sinne on myyty jo ensimmäisiä yhteistyöjuttuja. Audio on myös nouseva ala, nyt eletään podcast-vuosia, Janni Hussi pohtii.

Hussi kertoo oman huomionsa, että sosiaalisen median ala on muuttunut vahvasti viime vuosina. Kun ennen blogit olivat viihdettä, nyt ihmiset hakevat niistä tietoa. Videot ovat puolestaan nykyisin viihdekulutuksen iso muoto.

Kuinka Hussi on sitten onnistunut kasvattamaan sosiaalisesta mediasta itselleen alustan, jolla ansaita rahaa? Kun on tarpeeksi suosittu brändi, yritykset maksavat erilaisista videoista ja päivityksistä, joissa muun muassa mainitaan tietty tuote tai tapahtuma.

Sunnuntaina 26.5. Hussi oli juontamassa Lempäälässä Ideapark-juoksua, ja yhteistyössä järjestäjien kanssa muun muassa teki juoksuaiheisia Instagram-päivityksiä. Hussi suunnittelee julkaisut yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa halutunlaiseksi, ja lopulta julkaisee ne kymmenille tuhansille seuraajilleen.

– Liityin Instagramiin 2012. Olin aluksi tosi skeptinen. Hiljalleen se alkoi kasvaa. Olen itse kasvanut somen mukana, ikään kuin vahingossa.

– Olen viettänyt aikaa Yhdysvalloissa, ja nähnyt läheltä, miten isoiksi sosiaalinen media ja sen toimijat voivat todella kasvaa.