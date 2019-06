Skeittilaudalla olympialaisiin? Vesilahden skeittiparkissa pääsee kokeilemaan rajojaan

Hei, tehtäisiinkö kesälomalla jotain erilaista? Jotain, jossa pääsee hurjastelemaan ja temppuilemaan aivan vapaasti, ja kokeilemaan, kuinka vaikeita temppuja pystyy tekemään!

Jos vastasit tähän, että tehdään vaan, kannattaa suunnata skeittaamaan. Esimerkiksi Vesilahdessa Kirkonkylän skeittiparkki on jo useamman vuoden tuonut helpotusta skeittihurjastelijoiden vauhdin tarpeeseen.

Skeittaaminen ei ole suomalaisten nuorten ykkösharrastus, mutta sillä on kuitenkin oma harrastajaporukkansa, ja tarvetta skeittiparkeille on ympäri Suomea. Vesilahti on ollut edelläkävijöitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuden harrastaa skeittaamista juuri siihen tarkoitetussa paikassa.

Skeittaus, joka tunnetaan myös rullalautailuna, sai kansainvälistä mainetta, kun laji valittiin mukaan kesäolympialaisiin. Vuonna 2020 Tokion kesäkisoissa mitellään ensimmäisen kerran rullalautailun olympiamitaleista. Suomella voi olla jopa mitalisaumaa, sillä Yhdysvaltojen ja Suomen kansalainen Elizabeth Armanto valitsi Suomen rullalautailumaajoukkueen, ja tavoittelee olympiapaikkaa.

Armanto skeittaa ammatikseen ja on voittanut useita kovia kilpailuita. Voikin olla, että ensi kesänä suomalaiset jännittävät ja purevat kynsiään keihäänheiton lisäksi myös skeittifinaalin aikana.

Skeittauksessa on isossa osassa näyttävät hypyt ja temput sekä niiden videointi. Skeittauksen taikaa onkin se, että oppii useiden treenikertojen jälkeen vaikean tempun, ja pääsee näyttämään sen kavereilleen. Skeittikulttuurissa on samanlaisia piirteitä kuin muun muassa lumilautailussa.

Skeittikärpäsen puriessa kannattaa hankkia lauta, kypärä ja vähän suojia kaatumisten varalle, ja eikun skeittaamaan. Tavoitteeksi voi vaikka ottaa vuoden 2024 Pariisin olympialaiset.