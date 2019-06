Kesätyöntekijä voi olla arka mutta oppimishaluinen – kesätyöläiset kertovat, millaisia piirteitä nykyään kaivataan muuttuneessa työmaailmassa

Kesällä suuri osa työssäkäyvistä suomalaisista viettää lomaa ja etenkin heinäkuu on ihmisten suosima lomakuukausi. Työntekijöitä kuitenkin tarvitaan yhteiskunnassa myös kesäisin. Tällöin kuvaan astuvat nuoret kesätyöläiset, jotka pääsevät tutustumaan työmaailmaan niin muutaman viikon harjoitteluissa kuin koko kesän mittaisissa töissä. Lempäälässäkin näitä pirteitä – toisinaan hieman arkoja – nuoria tunnistaa monenlaisissa hommissa.

Lempäälässä kesätyöpaikkoja tarjoavat muun muassa kunta, seurakunta sekä monet yritykset. Myös nuorille on töitä tarjolla: Töitä voi hakea jo 14-vuotiaana esimerkiksi Pirkanmaan Osuuskaupasta. Kunta tarjoaa töitä 15–18-vuotiaille nuorille päiväkodeista, terveyskeskuksesta, kirjastosta sekä muista kunnan toimista, ja työt kestävät neljä viikkoa.

Kesätyö, paikasta riippumatta, on monella tapaa hyödyksi. Töissä oppii alakohtaisia sekä elämässä tarvittavia taitoja. Kohteliaisuus, kärsivällisyys ja ahkeruus ovat tarpeellisia sekä ihmisten kanssa työskennellessä että ongelmien ratkaisussa. Mitä taitoja Lempäälän kesätyöläiset sitten pitävät tärkeinä?

– Ahkeruus ja kärsivällisyys. Huolellisuus, mutta tekee asiat silti tehokkaasti, mainitsee hautausmaalla työskentelevä Aleksi Ojala.

– On pitkäjänteinen ja jaksaa tehdä työt kunnolla, siten että on tarpeeksi motivoitunut, jäätelömyyjänä työskentelevä Maria Naukkarinen puolestaan vastaa.

Hyödyllistä kesätyö on myös siksi, että nuoret saavat siitä palkkaa. Ymmärretään rahan merkitys, kun sen tienaamiseksi on tehty töitä. Monet tarvitsevat rahaa omien menojensa maksamiseen tai tulevaisuutta varten. Etenkin opiskeluaikana kesätöistä saadut palkkarahat tulevat tarpeeseen.

Työkokemus itsessään on tärkeää, koska sitä voi hyödyntää tuleviin paikkoihin haettaessa. Ansioluettelosta työnantajat näkevät, minkälaisesta työntekijästä on kyse ja päättävät, haluavatko ottaa tämän haastatteluun. CV-merkintöjen tarkoitus on herättää työnantajan kiinnostus.

Yleensä ensimmäiset työpaikkailmoitukset ilmestyvät jo vuoden alussa. Ilmoituksia löytyy lehdistä sekä internetistä, jossa erilaiset nettisivustot kokoavat useita ilmoituksia yhteen. Työilmoitusten alustoja on useita, esimerkiksi TE-toimiston ja Duunitorin sivustoilla työnhakija voi seuloa eri vaihtoehdoista itsellensä parhaiten sopivat paikat. Kunnalla ja yrityksillä taas löytyy omat hakuväylänsä netissä. Kirjastossa työskentelevä Ella Kuusikko hakikin paikkansa sitä kautta.

Suosiotaan kasvattaa myös töiden etsiminen sosiaalisen median kautta. Maria Naukkarinen kertoo löytäneensä Facebookista kesätyöilmoituksen ja ottaneensa sitten sähköpostilla yhteyttä työnantajaan.

Aleksi Ojala kertoo päässeensä töihin lähetettyään työhakemuksen eikä haastatteluakaan ollut.

Toki työpaikkoja saa yhä perinteisellä tavalla soittamalla tai menemällä itse paikanpäälle kysymään töitä. Nykyään suurin osa työpaikoista on kuitenkin tarjolla netissä.

Kirjastopalvelujen palvelupäällikkö Sarri Nykänen kehuu kirjaston nykyisiä kesätyöntekijöitä heidän ahkeruudesta ja asenteesta. Hän antaa myös nuorille neuvon tulevaisuuden työelämää ja kesätöitä varten:

– Tärkeää on ymmärtää, että tämä työ on työnantajan maksamaa aikaa siitä työn teosta. Asenne on ihan ensimmäinen asia, jota ajatella kesätöissä. Kaikki Lempäälän kunnan nuoret tekevät arvokasta työtä. Työ on kuitenkin työtä, vaikka se ei aina kivaa olisikaan.

Lempäälän S-Marketissa työskentelevä Inka Joensivu mainitsee olevansa kiinnostunut lasten kanssa työskentelystä. Ella Kuusikkoa taas kiinnostaa suomen kieli ja kirjallisuus. Aleksi Ojala haluaisi ehkä kaupan alalle, mutta sanoo ettei vielä tarkkaan tiedä. Maria Naukkarinen ei vielä osannut sanoa, mikä kiinnostaisi. Jälkimmäisin vastaus kuullaan lukionsa päättäviltäkin yhä useammin. Onneksi voi pitää välivuoden ja voi olla, että oma unelma-ammatti löytyykin juuri silloin.

Suvi Mäkinen

