Yleisurheilun suomalainen GP-kisasarja rantautuu Tampereelle Ratinaan keskiviikkona 3. heinäkuuta. Tampereen kilpailussa mukava ovat kansallisten yleisurheilutähtien lisäksi huimassa vireessä olevat LeKi Yleisurheilun huiput.

Kalevan kisojen rajat rikkoneet ja ennätyksiä tehtailleet keskimatkan juoksijat Santtu Heikkinen ja Aleksi Kivelä ovat 1 500 metrin kisan lähtöviivalla. Heikkisen kauden tilastoaika on 3.55,22. Kivelä on juossut saman matkan aikaan 3.56,33. Kisalaiset pääsevät kovaan ja kansainväliseen kyytiin: kovimmat tilastoajat ovat valkovenäläisellä Siarhei Platonaulla (3.41,42) ja eteläafrikkalaisella Ashley Smithillä (3.43,31).

Hallitseva miesten korkeushypyn SM-pronssimitalisti Matias Mustonen nähdään myös Ratinan areenalla. Tämän kauden tilastonoteeraus 2,05 jää kuusi senttiä viime vuoden ennätyksestä. Ratinassa on hyvä sauma kohentaa tulosta. Vastus on myös Mustosella kova, vastassa on muun muassa 2,16 hypännyt Arttu Mattila.

Ratinassa esiintyy myös usea suomalainen yleisurheilutähti. Alkukesä onkin ollut vireää ja hyvätuloksista aikaa monessa lajissa. Ratinan kirkkaimmat tähdet ovat järjestäjäseura Tampereen Pyrintöä edustavat korkeushyppääjä Ella Junnila ja pika-aituri Reetta Hurske.

– Aitajuoksija Reetta Hurske, korkeushyppääjä Ella Junnila, pituushyppääjä Taika Koilahti ja kestävyysjuoksija Sara Kuivisto ovat keskiviikkona Ratinan kentällä jatkuvan yleisurheilun Motonet GP:n Tampereen kilpailun tähdet, kertoo kisojen pääsihteeri Elisa Hakanen.

Junnilla on jo tänä vuonna tehnyt uuden korkeushypyn Suomen ennätyksen 194 senttiä. Hurske puolestaan tavoittelee Dohan MM-kisarajaa 12,98, josta on päässyt jo sadasosan päähän sallituissa oloissa. Keskiviikon isoin jännitys onkin, joko Hurske alittaa rajan.