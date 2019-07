Menin hankkimallani 50 euron arvoisella Laukko-passilla konserttiin. Portilla kyseltiin henkilöpapereita eli passia, jos ei muita ole mukana.

Mielestäni on myös Laukon etu, jos passilla on joku kävijä, mahdollisesti muu kuin sen ostaja. Todennäköisesti passin hankkijalla on jokin este paikalle tuloon.

Jos joku toinen tulee, hän tuo tulleessaan puistopuffettiin rahaa ja mahdollisesti myös ravintolaan. Ehkä hän innostuu konsertista ja ostaa mainoskäynnin jälkeen itselleen lipun tai passin.

PS. Laittakaa ennemmin mainoksiinne lehdissä ja muualla tarkast alkamisajat. Eivät kaikki ole nörttejä netissä pyörijöitä.

Nimimerkki Tunnelmaa latistanut passitarkastus

LUE LISÄÄ LUKIJAN MIELIPITEITÄ

Järkyttävä linjaus Kelalta koskien toimeentulotukea

Jokioistentie vetää puoleensa