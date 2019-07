LeKi-futiksen 2009-syntyneiden poikien joukkue oli lähdössä Helsinkin Cupin futisturnaukseen: Edessä piti olla turnausreissu hieman isompaan kaupunkiin, mutta ei muuten mitään niin erityistä. Jalkapallo on sama laji Etelä-Suomessakin.

Turnauksesta tuli kuitenkin jotain ihan muuta kuin tavallista. LeKi-futiksen joukkue valittiin JVG:n kummijoukkueeksi, ja tähtiartistit tulivat kannustamaan ja tervehtimään joukkuetta ennen pelejä.

Kuinka lempääläinen futisjunnujen joukkue ja JVG liittyvät toisiinsa?

– Päädyimme kummijoukkueeksi hieman vahingossa. JVG:llä on hyväntekeväisyysprojekti, jonka tuotoilla he ottavat Helsnkin Cupiin kummijoukkueen, ja joukkueen turnauskulut kustannetaan JVG:n Velipaita-projektista, taustoittaa valmentaja Jarno Mäkilä.

JVG:n artistit Jare ja VilleGalle ovat kovia urheilumiehiä, ja sanoituksissa kuullaan paljon urheiluviittauksia. Niinpä urheilu ja hyväntekeväisyys ovat luonteva yhdistelmä.

– Olemme aktiivinen ikäluokka, ja mietimme lähtisimmekö Helsinki Cupiin mukaan. Hieman oli haasteita niin pitkään ja kalliiseen reissuun saada pelaajia, riskilläkin ilmoittauduimme mukaan. Turnauksesta oltiin yhteydessä majoitustarpeista, ja kävimme heidän kanssaan läpi haastavan taloudellisen tilanteemme pitkälle turnausmatkalle.

– Pian sen jälkeen turnauksen puolesta taas otettiin yhteyttä, ja he tarjosivat JVG:n projektin kautta meille paikkaa turnaukseen. Sattuman kauppaa, että juuri me pääsimme mukaan.

LeKi-futiksen joukkue pääsi matkustamaan Helsinkiin junalla, ja lauantaina myös paluu tapahtuu raiteilla. Lisäksi joukkue majoittuu hotellissa. Kustannukset katetaan JVG:n projektin kautta.

Maanantaina JVG ja LeKi-futiksen pojat kohtasivat ennen ottelua. Joukkue sai JVG-pelipaidat, ja räppärit lämppäsivät yhdessä pelaajien kanssa ja kannustivat.

– Todella positiivinen kuva jäi JVG:n jätkistä. Näki kyllä, että heillä pysyy pallo jalassa. He ottivat osaa alkulämmittelyn poikien kanssa ihan niin kuin aina ennen peliä tehdään, iloitsee joukkueen vastuuvalmentaja Jarmo Heikkilä.

– Jäivät vielä katsomaan pelin. Todella hieno homma, ja artistit ottivat homman haltuun.

Kummijoukkue-asia oli ison ilon aihe myös pelaajille.

– Aivan huikeaahan se oli. Oli hieno nähdä, kuinka pojat ottivat tilanteen, ja toimivat tähtien kanssa.

Myös pelit ovat menneet LeKi-futikselta nappiin Helsingissä.

– Turnaus on mennyt loistavasti, ja meillä on paljon pelaajia mukana. Neljästä alkulohkopelistä voitimme kaikki, ja samalla voitimme lohkomme. Pääsimme 164 joukkueesta 64 parhaan joukkoon. Vielä on yksi alkusarjan peli, ja sitten jatkopelit.

– Tiistai-iltana pojat suuntasivat Linnanmäelle ja valmentajat seuraamaan HJK:n Mestarien liigan karsintapeliä, Heikkilä kertoo.

LUE LISÄÄ JALKAPALLOJUNNUISTA:

Uusia Litmasia ja Ronaldoja kehittämässä

Lempäälän jalkapallo siirtyi vajaa vuosi sitten hallikauteen

AC Milanin juniorileiri kesällä Sääksjärvellä