Kuokkalan museoraitin kesä Lempäälässä on monipuolinen tutustumiskohde. Maksullisten opastettujen kierrosten lisäksi alueella järjestetään lasten pikkuapulaiskierroksia, sepän pajapäiviä ja leppoisia ja vapaapääsyisiä pihasoittoja. Lempäälän kunta ja Lempäälä-Seura ry vastaavat raitin toiminnasta yhteistyössä. Museokokonaisuuteen kuuluu myös Sakkola-Säätiön ylläpitämä Sakkola-Museo.

– Kuokkalan museoraitin kesä on alkanut vauhdikkaasti. Raitilla on vieraillut monia suuriakin ryhmiä. Ensimmäiseen, Lempäälän Helkanuorten pihasoittoon saatiin leppeä kesäsää ja mukavasti yleisöä. Lasten päivänä pihan työpajoissa, taikuria ja näytelmää seuraamassa ja eläimiä ihastelemassa sekä museoissa vieraili lähes viisisataa kävijää. Keli oli viileähkö, mutta tunnelma lämmin, sanoo Talvikki Torppa

yhteisökoordinaattori Lempäälän kunnasta.

Raitilla on heinäkuussa pientä maksua vastaan draamallisia lastenkierroksia keskiviikkoisin puoliltapäivin. Seppä takoo pajassa 20. ja 27. heinäkuuta, jolloin pajaan on vapaa pääsy. Lempäälä-Seura ry järjestää alueella toimintaa ja tuotemyyntiä Kuokkalankosken markkinapäivänä lauantaina 20. heinäkuuta.

Kesän pihasoittoja on vielä 1. elokuuta, jolloin musisoi Heilattomat Hellut ja 15. elokuuta, jolloin vuorossa on Pentele. Molempiin iltakonsertteihin on vapaa pääsy.

– Iltaa voi tulla viettämään vaikka piknikviltin kera, Torppa houkuttelee.

Kuokkalan museoraitti on avoinna kesällä 17. elokuuta saakka tiistaista lauantaihin. Pääsymaksu sisältää noin tunnin pituisen opastetun kierroksen. Ryhmien toivotaan tekevän ennakkovarauksen.

Sakkola-museossa on ”Kädentaitoa Sakkolasta” -näyttely, jonne pääsee raitin aukioloaikoina tai Sakkola-Säätiön edustajan kanssa erikseen sopimalla.