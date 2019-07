Sinilevähavainnot ovat selvästi vähentyneet Pirkanmaalla alkukesään verraten. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan viikolla 28 sinilevää havaittiin vain Sastamalassa Houhajärvessä ja Virroilla Vähä Valkeajärvessä. Vielä edellisviikolla levähavaintoja oli myös Vesilahden Kirkkojärvestä.

Lempäälässä Mäyhäjärvestä on tehty sinilevän yleisöhavainto. Yleisöhavainnot kirjataan Järviwiki-palveluun. Sinilevää on ajankohdan keskiarvoon verraten selvästi vähemmän. Mahdollisista runsaista sinileväesiintymistä esimerkiksi yleisellä uimarannalla on hyvä ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle .

Pirkanmaalaisten järvivesien lämpötilat ovat keskimääräistä kylmempiä tänä vuonna heinäkuun alussa. ELY-keskus mittasi useasta pirkanmaalaisesta järvestä pintaveden lämpötilaksi noin 16 °C. Se on noin kolme astetta normaalia viileämpää.

