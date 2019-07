Vesilahdessa koulutetaan koirahierojia – useat rupeavat yrittäjiksi, osa kasvattaa koiratietämystään: ”Suomessa 700 000 koiraa, joten kysyntää koirahieronnalle on”

Aluksi ei uskoisi, että koirahieronta voi olla kannattavaa yritystoimintaa tai muutakin kuin harrastus. Tämä luulo osoittautuu vääräksi, kun vierailee Vesilahden Hunsvottilassa, kaikenkokoisten koirien koirapuistossa.

Hunsvottilassa Kirsi Piispanen järjestää koirahierojakoulutusta. Kurssi on täynnä, paikalla on 20 opiskelijaa ja usealla koirat mukana. Kun alkaa tauko, alkaa myös haukunta.

– Haluamme pitää tämän luontevana oppimispaikkana, ei mitään koululuokkameininkiä. Koirat ovat tervetulleita mukaan, ja ne ovat myös avuksi hierontaharjoittelussa, Kirsi Piispanen valaisee.

Mitä sitten on koirahieronta? Koirahierojaksi ei voi kutsua itseään kuka tahansa, vaan sen eteen täytyy käydä monipuolinen ja vaativa kurssi.

– Koirahieronta on yksinkertaisesti urheilu- ja kotikoirien lihasten käsittelyä hoitavassa tarkoituksessa. Koulutetulla hierojalla on tietotaito hieromisen pohjalla, mikä tekee siitä hoitavaa, Piispanen kertoo.

Koirahierojaksi valmistuva suorittaa näyttötutkinnon. Tämän vuoden kurssi alkoi kesäkuussa, ja opiskelijat valmistuvat maaliskuussa 2020. Kerran kuukaudessa on kolmen päivän lähijaksoja, joilla jaetaan tietoa. Sitten on kuukausi aikaa opetella.

– Sen jälkeen sitten tentitään tiedot. Opettelemme muun muassa latinaa ja todella tarkasti käymme koiran luustoa läpi. Mikä ja miksi tietty jänne tai luu on.

Helposta urakasta ei siis voi puhua. Hanna Rantanen lähti opiskelemaan, koska halusi kokeilla jotain ihan muuta, kuin mitä oli tehnyt aiemmin. Kaupallisella alalla opiskellut ja työskentelevä Rantanen lähti mukaan avoimin mielin.

– Olen eläinihminen, ja miettinyt pitäisikö urakin suuntautua eläinten pariin. Kun täytin 40, halusin aloittaa opiskelemaan ihan uudenlaista alaa.

Piispanen on tehnyt 25 vuotta koirien fysioterapiaa. Parhaillaan hänellä on käynyt koiria hierottavana seitsemän koiran päivävauhdilla. Hän oli toiminut opettajana koirahierojakoulutuksessa, ja suunnitellut vuosia oman kurssin aloittamista.

– Meillä on Hunsvottilassa laajaa koiriin liittyvää yritystoimintaa, ja tämä on hyvä osa sitä. Kun sain kurssin suunniteltua, aloitin sen pitämisen viisi vuotta sitten. Tämä on viides kurssi.

– Koirahierontaa opiskelevat haluavat usein syventää omaa koiraosaamistaan. Useat myös lähtevät yrittäjiksi valmistuttuaan, Piispanen kertoo.

Myös Hanna Rantanen on miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä.

– Kun kurssi etenee, huomaa käytännön, kuinka tämä toimii. Yrittäjyys kiinnostaa, ja useat kaverit ovat jo koiransa ilmoittaneet vapaaehtoiseksi testaajiksi, kääpiösnautserin omistaja paljastaa.

Piispanen kertoo, että Suomessa on noin 700 000 koiraa, joten kysyntää myös koirahieronnolle riittää. Harva tosin pystyy tekemään hierontaa täysipäiväisesti, useat tekevät samalla myös toista työtä.

– Ihmiset haluavat pitää koiristaan huolta, ja useilla on hyviä kokemuksia, että koirahieronta on auttanut esimerkiksi liikkuvuuden kanssa.

– Koirahierontaa käyttävät ihan tavalliset lemmikinomistajat, esimerkiksi eläinlääkärin suosituksesta. Harrastuskoirilla hieronta kuuluu toimintaan heti alusta asti, sillä tavoin koirat pysyvät paremmassa kunnossa.

