Uusi tangokuningatar Kuokkalankosken markkinoilla lauantaina – Pirita Niemenmaa voitti kruunun äänestyksen jälkeen

Seinäjokelainen 34 vuotias Pirita Niemenmaa kruunattiin uudeksi tangokuningattareksi Seinäjoen Tangomarkkinoilla viime lauantaina. Kuokkalankosken Markkinoilla tulee olemaan uuden tangokuningattaren toinen keikka, joten markkinavieraat voivat päästä heti tuoreeltaan toteamaan oliko valinta oikea.

Tangomarkkinoiden kuningatarfinaali oli tänä vuonna poikkeuksellisen korkeatasoinen ja jännittävä. Tuomaristo oli joutunut Tangokuningattaren kohdalla äänestämään voittajasta, ja Pirita Niemenmaa voitti äänestyksen äänin 3–2.

– Tällä kertaa ratkaisuun pääseminen oli todella vaikeaa ja varsinkin näiden viimeisten esitysten vuoksi tilanne tuli selvästi mutkikkaammaksi, ja vastakkain olivat järki ja tunne, totesi tuomariston puheenjohtaja Martti Haapamäki voittajaa julkistaessaan.

Tangokunkinkaan kohdalla päätös oli tuomaristolle selvästi helpompi, sillä yksimielisesti kuninkaan kruunun sai haapavetinen 38-vuotias Johannes Vatjus.

Tangokuninkaallisten alkava vuosi on jo etukäteen sovittu keikkoja täyteen. Uuden tangokuningattaren ensimmäinen keikka on Yläneen Valasrannalla perjantaina, mutta toinen keikka on sitten heti lauantaina 20.7. Kuokkalankosken Markkinoilla.

Lempäälässä uusi kuningatar esiintyy kello 12 ja kello 14. Keikkatahti on heti alusta alkaen kova, sillä samana lauantaina Pirita Niemenmaa esiintyy vielä Riutanharjun lavalla Riihimäellä ja Tanhuhovissa Lohjalla.

Uuden tangokuningattaren esiintyminen on perinteisesti Kuokkalankosken Markkinoitten kohokohtia. Tämä merkitsee myös sitä, että puolen päivän aikoihin kävijämäärät ovat suurimmillaan. Koska markkina-alueen läheisyydessä autojen parkkitilaa on entistäkin vähemmän, kannattaa oma auto jättää kotiin ja tulla markkinoille kävellen tai polkupyörällä.

Myös Henen markkinabussi on käytössä tänäkin vuonna.

– Viime vuonna saimme hyviä kokemuksia tästä nonstop -bussikuljetuksesta. Tänä vuonna tehostamme vielä parkkipaikkojen merkintää ja erityisesti suosittelemme jäähallin parkkipaikan käyttöä, toteaa Lempäälän Rotaryklubin uusi presidentti Joona Koivisto.

Henen markkinabussin lähtöpaikat ovat Piippokeskuksen edessä keskustassa ja Hakkarin jäähallin parkkipaikalla toiseen suuntaan. Matkan varrelta kyytiin pääsee pysäkeiltä. Tarkemmat tiedot löytyvät Kuokkalankosken Markkinoitten nettisivuilta.

– Bussikyyti on maksuton, mutta autossa on kuitenkin laatikko, johon voi halutessaan jätttää oman lahjoituksensa nuorisovaihdon hyväksi, muistuttaa Joona Koivisto.

Teksti: Jorma Lehtinen

Kuva: Jani Pihlaja