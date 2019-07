Kuokkalankosken markkinoilla markkinayleisöä viihdytti tuttuun tapaan tuoreesti valittu tangokuninkaallinen. Tangokuningatar Pirita Niemenmaalla riitti kiirettä, lauantaina oli nimittäin kaksi esiintymistä markkinoilla, ja lisäksi vielä keikat Riihimäellä ja Lohjalla.

Niemenmaa kehui Kuokkalankosken markkinoiden idyllistä tunnelmaa.

– Tunnelma on ihana, pidän tällaisista ”maalaismarkkinoista”. Esiintymispaikkana tämä on oikein kiva, pieni ja tiivis, tangokuningatar kehui. Hän esiintyi kahdesti markkinapäivän aikana, ja veti tanssijoita parketille ja runsaasti yleisöä kuuntelemaan.

Kuinka ensimmäinen viiko kruunupäänä on sujunut?

– Kiireisesti. Paikasta toiseen on saanut mennä. On ollut treeniä, tangolevyä on tehty ja olen ollut muun muassa aamu-tv:ssä vieraana.

No millaista kuningatarvuotta odotat?

– Luulen, että edessä on vähäunisia öitä, niin paljon saa reissata. Kyllähän tangokuningatarvuosi tulee olemaan kiireinen, toivon että pystyn tekemään töitä musiikin kanssa myös vuoden päästä ja tämä auttaa saamaan lisätöitä.

Niemenmaa kertoo, että tangokuningattaruus on ollut hänelle pitkäaikainen haave.

– Lapsuuden haave tämä on ollut. Se on ollut oikeastaan ainut unelma, ja nyt se on totta. Se on todella iso ja hieno asia minulle. Ja samalla myös työväline urallani.

Millaista sitten on tuoreen tangotangokuningattaren näköinen tango?

– Olen perinteiden ystävä. Rakkaus tangoon on lähtenyt perustangosta ja tanssimusiikista. Suosikitangoni on En kasvojas muista, se tosin on hieman uudempaa tangomusiikkia.

Lempäälä ei ole tangokungattarelle aivan vieras paikka.

– Markkinapaikka ei ollut ennestään tuttu, mutta Ideaparkissa on tullut käytyä usein. Lisäksi olen ollut töissä lähellä Ylöjärvellä aiemmin, Pirita Niemenmaa kertoo.

LUE LISÄÄ TANGOKUNINGATTARESTA:

Kuokkalankosken markkinoilla riitti aurinkoa ja vilskettä

Uusi tangokuningatar Kuokkalankosken markkinoilla lauantaina