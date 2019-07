Mitä kannattaa tehdä, jos helle pääsee yllättämään? Aina kannattaa varautua ja pohtia mahdollisia tilanteita etukäteen. Lempäälän-Vesilahden Sanomat koosti asiantuntijoiden vinkkejä helteiseen viikonloppuun.

– Normaalitilanteessa jano kertoo, kun on aika juoda, mutta helteellä se on myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta. Hikoilun loppuminen on jo huolestuttava nestehukan merkki. Kovilla helteillä kannattaa siis pitää vesipullo jatkuvasti käsillä, neuvoo yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalosta.

Terveystalon asiantuntioiden viisi vinkkiä helteestä selviytymiseen:

Muista riittävä nesteytys. Juo helteellä reilusti vettä. Myös vissy voi välillä olla hyvä janojuoma, sillä se korvaa hien mukana menetettyä suolaa. Älä jää kuumalla ilmalla odottelemaan janon tunnetta, vaan juo vettä säännöllisin väliajoin, jotta kehon nestetasapaino pysyy kunnossa. Suosi väljiä, vaaleita vaatteita. Kevyet, väljät vaatteet sallivat kehon hikoilla ja viilentää itseään normaalisti. Isolierinen hattu suojaa päätä ja niskaa porottavalta auringolta. Pulahda uimaan tai kokeile vaatteiden kostuttamista viilennykseksi. Uiminen viilentää kuumassa ilmassa lämmennyttä kehoa tehokkaasti. Jos uimamahdollisuutta ei ole, voi vaatteiden kasteleminen toimia hyvänä viilennyskeinona. Vältä ulkoilua keskipäivän aikaan. Keskipäivällä on paras pysytellä varjossa. Fyysisesti raskas työ tai urheilusuoritus kannattaa ajoittaa aamupäivään, jottei keho pääse kuumenemaan liikaa. Älä epäröi ottaa yhteyttä lääkäriin tarvittaessa. Varsinkin lasten ja vanhusten kohdalla kannattaa helteellä olla tarkkana, sillä he ovat tavallista herkempiä auringolle. Lämpöhalvaus voi olla lapselle tai vanhukselle hengenvaarallinen. Huono olo, huimaus ja päänsärky ovat oireita, joiden ilmetessä on hyvä kääntyä lääkärin puoleen.

Myös lemmikit, kuten koirat kärsivät kovista helteistä ja kaipaavat viilennystä. Kannattaa kuitenkin miettiä, miten koiran olotilaa viilentää, jos joutuu esimerkiksi jättämään lemmikin kuumaan autoon kauppareissun ajaksi.

– Muutaman sentin verran avoimista ikkunoista ilma ei pääse kiertämään tarpeeksi, jotta lämpötila auton sisällä viilentyisi. Liian avonaisesta ikkunasta taas koira voi päästä karkaamaan esimerkiksi kuumuuden takia tai toisen koiran perään, ja aiheuttaa vaaratilanteen, neuvovat Agria eläinvakuutuksen asiantuntijat.

– Lämpöhalvauksen oireita ovat voimakas läähättäminen, nopeatahtinen hengitys, kuolaaminen, levottomuus ja tärinä. Koira saattaa menettää tajuntansa ja mikäli koiran ruumiinlämpöä ei saada pikaisesti laskettua, koira voi menehtyä lämpöhalvauksen seurauksena.

Agria eläinvakuutus neuvoo: Lämpöhalvauksen ensiapu

Siirrä koira ulos autosta johonkin varjoisaan ja viileään paikkaan. Viilennä koiraa viileällä vedellä. Voit suihkuttaa koiran päälle vettä tai käyttää apuna märkiä pyyhkeitä ja kietoa niitä koiran ympärille. Kun koiran ruumiinlämpö on laskenut 39 asteeseen, lopeta viilennys. Koiran ruumiinlämpö mitataan peräsuolesta tavallisella kuumemittarilla. Yritä saada koira juomaan vettä. Vie koira eläinlääkäriin.

Helteellä täytyy huolehtia erityisen tarkasti myös kasveista ja puutarhasta. Ensimmäiseksi kuumasta ja kuivasta kesäsäästä alkavat kärsiä lehtevät kasvit, jotka haihduttavat paljon vettä. Myös hiljattain istutetut, puut, pensaat ja kukat kaipaavat kastelua, koska niiden juuret eivät vielä ole syvällä maassa. Kasvit, jotka ovat kasvaneet samalla paikalla useita vuosia, eivät ole herkkiä pitkillekään poutakausille, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula.

Riikka Kerttulan 7 vinkkiä hellepuutarhaan

Kastele kasvit aamulla. Kastele kerralla runsaasti, vähintään 30 l neliölle. Pidä kasvihuoneen tuuletusluukut ja ovet auki. Avaa parvekkeen lasit kokonaan. Siirrä piharuukut varjoon. Nosta ruohonleikkurin terien leikkauskorkeutta, ettei ruoho pala. Paranna maan vedenpidätyskykyä biohiilellä ja kompostilla.

