Huomasitko heinäkuun ensimmäinen päivä valkoisen Volkswagen Passatin Kannistontiellä? Poliisi kaipaa vihjeitä peräkärryvarkauksista

Heinäkuun alussa, 1.7. sunnuntai-maanantai välisenä yönä varastettiin Lempäälän Sääksjärveltä, Kannistontieltä useita punakuomuisia peräkärryjä. Rikokset tapahtuivat tunnin aikana aamuyöstä kello 2.50–3.50.

Poliisi kaipaa vihjeitä tapahtumista. Havaintoja kaivataan sekä tapahtumapaikalta että erityisesti auton osalta.

Kärryt kuljetettiin paikalta kuvan Volkswagen Passatilla. Passat on 2011 vuosimallinen tai tätä uudempi. On mahdollista, että kuvassa oleva auto on ollut vuokralla tai luvattomilla teillä tapahtuma-aikaan, tiedottaa poliisi.

– Asiaa tutkitaan törkeänä varkautena. Asiassa ei ole vielä saatu läpimurtoa, sen vuoksi kysymme ihmisten vihjeitä, kertoo rikoskomisarioa Antti Uusipaikka.

Varastetut kärryt löydettiin myöhemmin tyhjennettyinä.

– Kärryistä vietiin huomattava määrä maalausliikkeen erilaista omaisuutta, Uusipaikka vahvistaa.

Poliisi pyytää vihjeitä numeroon 0295445509 tai sähköpostitse vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi, otsikolla kannistontie.