Poimintoja muualta: MM-ralli viihdyttää taas Suomessa, sähköpotkulautoja ei ole tulossa Lempäälään ja jenkkiräppärin tilanne Ruotsissa kuohuttaa

Hyvä ympäristöpolitiikka on samalla hyvää talouden hoitamista. Voimme kaikki tehdä enemmän ympäristön hyväksi.

Bill Clinton, Ilta-Sanomat

Lakia sovelletaan kaikkiin yhtäläisesti riippumattoman tuomarin toimesta. Niin se on Yhdysvalloissa, ja niin on varmasti Ruotsissa. Poliittinen puuttuminen prosessiin on mahdollisuuksien ulkopuolella.

Carl Bildt, The Guardian

Selvitämme jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa sähköpotkulautojen saatavuutta Suomessa, mutta uusia kaupunkeja ei juuri nyt ole ilmoitettavana.

Niko Haikala, Yle

Suomen MM-rallista lähetetään tv-kuvaa yli sataan maahan ja lähetyksillä on kymmeniä miljoonia katsojia. Sellaisesta mainosarvosta moni kaupunki on kateellinen.

Ari Mäntylä, Keskisuomalainen MM-rallin kisaopas