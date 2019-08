Kalevan kisat -huuman ennakkopaketti: Täältä löydät milloin lempääläiset kisaavat ja muut ennakkojutut

Yleisurheilun Kalevan kisat alkoivat torstaina ja kestävät aina sunnuntaihin asti. Kovimmat kisat käydään perjantaista alkaen. Tämä vuosi on iso vuosi lempääläiselle yleisurheilulle: mukana on viisi LeKi Yleisurheilun edustajaa, ja jopa useammalla on mitalisauma SM-mitaleille. Lempäälän-Vesilahden Sanomat elää mukana kisafiiliksessä, ja koosti urheilun ystäville ennakkopaketin uutisista ja kommenteista Kalevan kisoihin liittyen.

LeKi Yleisurheilun urheilijoiden kilpailu-ajat:

Perjantai:

Santtu Heikkinen: miesten 1 500 metrin loppukilpailu klo 19.25

Lauantai:

Matias Mustonen ja Manu Mäenpää: miesten korkeuden karsinta klo 12.55

Sunnuntai:

Mahdollisesti Matias Mustonen ja Manu Mäenpää: miesten korkeuden loppukilpailu klo 14

Santtu Heikkinen: miesten 800 metrin alkuerät klo 14.55 ja mahdollinen loppukilpailu klo 16.15

Leevi Keronen: miesten 5 000 metrin loppukilpailu klo 15.40

Santeri Kuusiniemi: miesten 110 metrin aidat karsinta klo 15.10 ja mahdollinen loppukilpailu klo 17.10