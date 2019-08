Poliisi kehottaa tarkkaavaisuuteen seteleillä maksettaessa ja niitä vastaanotettassa, sillä Tampereella on ollut liikkeellä leikkirahaa.

Poliisille on toimitettu vajaa 10 kappaletta 20 euron leikkirahaseteleitä, joilla on maksettu tai yritetty maksaa tuotteita kaupoissa ja kioskeissa. Seteleissä lukee ”movie money”, ja ”This is not legal, it is to be used for motion props”. Poliisi tutkii tapauksia nimikkeellä väärän rahan käyttö.

Lisäksi kesän aikana poliisille on toimitettu neljä 100 euron seteliä, joissa on kyrillisin kirjaimin venäjänkielinen teksti, ettei kyseinen raha ole laillinen maksuväline. Poliisille on toimitettu myös muutama 50 euron seteli, jossa on kiinankielinen teksti.

Setelien aitous tulee aina tarkastaa, poliisi muistuttaa.