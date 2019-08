Höytämön Omakotiyhdistys järjestää perinteisen pihakirppistapahtuman sunnuntaina 25. elokuuta. Tänä vuonna pidettävässä pihakirppistapahtumassa on yhteensä 21 myyntipöytää.

Vuonna 1947 perustettu Höytämön Omakotiyhdistys ry. järjestää syyskesällä perinteisen pihakirppistapahtuman. Siinä hyödyllisen tavaran kierrättäminen on ensisijalla, erityisesti lapsiperheiden keskuudessa.

– Osa myyjistä kerää varoja hyvätekeväisyystoimintaan tavaroidensa myynnillä. Osa on mukana yhteisöllisyyden vuoksi, koska on mukavaa tavata naapureita ja muita alueen asukkaita. Osalla on myynnissä myös keräilyesineitä, sanoo yhdistyksen hallituksen jäsen ja nettivastaava Kari Etelä.

Porukassa on aina myös joitakin aktiivisia, jotka tarjoavat leivonnaisia ja virvokkeita pihoja kierteleville kävijöille.

Höytämössä asuva Erkki Enkola on perheineen osallistunut jokaiseen järjestettyyn kirppariin omalla piha-alueellaan. Hän pitää tapahtumaa mukavana.

– Tarkoituksena on ollut myydä käyttökelpoista, kunnollista tavaraa, joka on käynyt meille tarpeettomaksi esimerkiksi kodin remonttien yhteydessä, saada ne näin hyödylliseen käyttöön, kierrätykseen ostajille. Toisaalta tapahtuma on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa voi tavata naapureita ja tutustua uusiin ihmisiin, saada aikaan mielenkiintoista mielipiteiden vaihtoa, vaikka jonkun vanhemman esineen ympäriltä, hän sanoo.

– Lapsille kirppis on aina aarreaitta, josta löytyy mielenkiintoista kosketeltavaa ja katsottavaa, itse olemme saaneet myydyksi lapsille lukukirjoja. Rahallisesti kirppari ei ole kultakaivos, mutta ollaan kerätty saadut tuotot matkakassaan, sanoo Enkola.

– Olen paluumuuttaja ja mukana toista kertaa pihakirppistapahtumassa. Ensimmäisellä kerralla kierrätimme omia tarpeettomaksi käyneitä tavaroitamme. Esimerkiksi lasten lelut kävivät hyvin kaupaksi. Nyt olemme isommin mukana, koska pyrimme kierrättämään kotitaloni kuolinpesän irtaimistoa. Kolmen sukupolven aikana ylimääräistä tavaraa on kertynyt melkoisesti kiinteistöön. Meillä kuolinpesän tavaran kierrättäminen kestänee loppuvuoden ajan, joten pihakirppistapahtuma on sopiva alku urakalle. Saadut varat käytetään lyhentämättömänä aurinkopaneelien hankkimiseen, Etelä sanoo.

Yhdistys järjestää lisäksi keväisin Iso-Kyynärön uimarannan ja matonpesupaikan siivoustalkoot. Tapahtumien järjestämisen lisäksi yhdistys pyrkii osaltaan edistämään mm. lähialueen liikenneturvallisuutta ja järven kunnossapitoa.