Aloitetaan basisti-vitsillä. Mitä tapahtuu, kun basistille ja kitaristille antaa lumilapiot? Rumpali saa lumipesun.

Näin käy FM64-bändin Paska kesä -musiikkivideolla, jossa bändin rumpali Elias Nieminen kokee karun kohtalon ja jää lumikasan alle.

Vuonna 2014 perustettu FM64 on nuori ja nouseva tamperelaisjyväskyläläinen pop-rock-bändi, jonka juuret juurtuvat myös Lempäälän ja Vesilahden maaperään. Kitaristi Terho Järventausta on kotoisin Lempäälästä ja rumpali Elias Niemisen sukujuuret vievät Vesilahden Rämsööseen.

Hieman päälle kaksikymppisitä nuorista muusikoista koostuva bändi on tänä vuonna julkaissut ensimmäisen albuminsa ja suosio on lähtenyt kasvuun. Järventausta kertoo tarkistaneensa, että levyn striimausmäärä rikkoi juuri 70 000 rajan Spotify-musiikkipalvelussa.

Levyn nimi on Savua. Omakustannelevyllä on yhdeksän biisiä. Levyn teko oli melkomoinen urakka, ja siihen kietoutuu vahvasti bändin ensimmäiset yhteiset vuodet. Ensimmäisen sinkun julkaisun aikoihin bändi yhdisti voimansa Soundhill Oy:n kanssa, joka päätyi lopulta julkaisemaan koko albumin.

– Levy on selvä rajapyykki. Ennen meitä kuuntelivat enimmäkseen frendit, nyt myös muut ovat yhä enemmän löytäneet musiikkimme. Omakustannelevyksi luvut rupeavat olemaan jo aika hyviä, Järventausta taustoittaa.

–Savua oli kaikille bändin jäsenille ensimmäinen levyprojekti, ja aikataulumme oli tosi kunnianhimoinen, jopa naiivi. Valmista piti olla keväällä 2018, mutta olikin keväällä 2019, Nieminen kertoo.

Kun bändi päätti syksyllä 2017, että nyt aloitetaan oman levyn työstäminen, oli paljon kappaleita jo valmiina. Albumin nimikkobiisi Savua oli ollut valmiina jo kauan, mutta yhtye tuumi, että se sopii julkaistavaksi paremmin isomman kokonaisuuden yhteydessä.

– Savua on paras esimerkki, millaisesta musiikista FM64 koostuu. Jokaisella soittimella on omat hienot osiot, biisissä on FM-näköinen soundi. Usein aloitamme treenit sillä, koska se saa aina iloiselle päälle, Järventausta kuvailee.

FM64 syntyi, kun yhtyeen laulajat Vilma Kivimäki ja Mikael Vihriälä aloittivat lukiossa musiikkidiplomiprojektin. Kivimäen ja Vihriälän ystävää basisti Jeremias Kuoppalaa ja pari luokka-astetta alempana ollutta Niemistä pyydettiin mukaan. Bändi jäi projektin jälkeen eloon, ja pian Järventausta haluttiin mukaan kitaristiksi.

Nimi on erikoinen, ja sen taustalla on oma tarinansa.

– Kun bändille yritettiin keksiä nimeä, Vilman asunto oli F-rapussa numero 64. Egotripillä on biisi nimeltään Asunto 35, josta saimme ideaa. Siinä asunnossa on tehty paljon musa yhtyeen kanssa, kaksikko kertoo.

Järventausta ja laulajat asuvat ja opiskelevat tällä hetkellä Jyväskylässä, Nieminen ja basisti Kuoppala Tampereella. Se tuo omat haasteensa harjoittelulle, koska välimatkaa on.

– Treenit riippuvat vähän agendasta, keväällä oli paljon levyjulkkareita varten treenejä. Nyt tehdään omia biisejä tahoillamme, ja aina välillä kokoonnutaan yhteen niitä jalostamaan, Nieminen kertoo.

Bändin musiikkityyliä FM64:n kaksikko kuvailee popin ja rockin välimaastossa olevaksi, joka on hiljalleen siirtynyt enemmän kohti pop-estetiikkaa. Vaikutteita on tullut brittipopista ja ulkomaisilta indieartisteilta. Tekstit ovat hyvin kuvailevia ja polveilevia.

– Vilman tyyli kirjoittaa tekstejä on todella kuvaileva, ja se sopii hyvin meidän tyyliin. Tyylimme on omintakeinen, Suomesta on vaikea löytää vertauskuvaa, Järventausta pohjustaa.

– Yleensä musiikkimme mielletään popiksi. YleX:llä meitä tituleerattiin suomi-rock -yhtyeeksi, mikä on toki ymmärrettävää.

Koska kyseessä on bändi, kaikkien palasten panos kuuluu vahvasti. Kun laulajiakin on kaksi, on haluttu heidän äänensä pitää tasa-arvoisina.

Levy sai erittäin positiivisen vastaanoton, ja syksyllä edessä ovat uudet kujeet. Bändi pyrkii palaamaan normaalin keikkatahtiin, noin keikka kuukaudessa. Myös uutta musaa on alettu työstämään, mutta aivan heti ei ole uutta sinkkujulkaisua luvassa.

– Varteenotettavia kappaleita on jo, kypsytellään parhaillaan. Vuoden 2020 aikana varmasti tulee uutta musaa julki, Järventausta lupaa.

Vaikka kaikki bändin jäsenet joko opiskelevat tai ovat töissä, isoa läpimurtoa pidetään yhä mahdollisena ennemmin tai myöhemmin.

– Kun tätä tehdään hiljalleen, kuuntelijamäärä nousee koko ajan. Viisi vuotta on vielä aika lyhyt aika, viisi vuotta lisää, niin nähdään mihin olemme päässeet, Nieminen pohtii.

– Se kuuluisa paketti on FM:llä hyvin kasassa, olemme nyt siinä mielessä hyvässä pisteessä. Mutta menestykseen vaikuttaa myös meistä riippumattomat seikat: tällä hetkellä bändimusiikki ei ole suurimman massan suosiossa, Järventausta tiedostaa.

Tulevaisuus on siis vielä epäselvän savun peitossa. Alkuaskeleet bändillä ovat olleet kuitenkin jatkuvaa ja tasaista nousua.

– Juuri nyt on ihanaa, että bändi jatkuu ja sen kanssa saa työskennellä juuri tässä muodossa ja tahdilla. Siitä on tullut tosi tärkeä osa elämää, molemmat myöntävät.