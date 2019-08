Taivaallinen harrastus

Ilmailua voi harrastaa monella muotoa. Siinä missä yksi bongaa lentokoneita lentoasemien laidalla, toinen matkustaa eri lentoyhtiöillä, joku lentää ihan itse tai hyppää koneesta ja kolmas rakentaa itselleen konetta tai lennokkia, neljäs purjelentää tai riippuliitää, viidennen rakastaessa muuten vain lähdön tunnelmaa ja kerosiinin tuoksua. Tässä vain pieni otanta ilmailuharrastuksen monimuotoisuudesta. Suomen Ilmailuliitolla on ympäri Suomea yli 200 ilmailua harrastavaa jäsenkerhoa, joissa tavalla tai toisella harrastetaan jotakin mikä tapahtuu taivaalla.

Ilmailun harrastajia on ihan joka lähtöön, eikä ilmailijaa välttämättä tunnista päällepäin. Meille ei ole kasvanut siipiä selkään, eikä kaikki kategorisesti tuoksahda lentopetrolilta lähietäisyydelle joutuessasi. Ilmailu yleisesti kiinnostaa pääosaa ihmisistä, eikä ilmailijan seurassa ollessa tarvitse huolehtia vaivautuneista hiljaisuuden hetkistä, mikäli vain jaksaa puhua – tai lähinnä kuunnella – ilmailuun liittyvistä asioista.

Moni on saanut ilmailusta myös ammatin. Tällöin me usein kuvittelemme lentokapteenin koppalakissaan tai lentoemännän hyvin istuvassa jakkupuvussa. Ilmailun ammatteja on kuitenkin lukuisa määrä muitakin ja meidän eniten kohtaamamme ammattiryhmä lentokoneessa ikään kuin viimeistelee kymmenien ilmailualan työtehtävien lopputuloksen eli toteutettavan lennon.

Harrastusilmailu luokitellaan kuuluvaksi yleisilmailun piiriin, joka on merkittävä osa Suomen ilmailua. Siinä missä yleisilmailija suorittaa kesäkaudella tärkeitä palovalvontalentoja ”harrastaessaan” lentämistä, on hän tärkeä apu viranomaiselle mm. kadonneen henkilön etsinnässä tai suorittaessaan riistajälkien laskentaa ilmasta käsin.

Suurin osa meidän ammattilentäjistämme ovat yleisilmailun kautta ammattilupakirjan haltijoiksi kouluttautuneita. Vielä toistaiseksi puhutaan paljon ns. ”Malmin kasvateista”, Helsinki-Malmin oltua vuodesta 1936 merkittävin moottorilentämisen koulutuskenttä Suomessa. Moni matkustajakoneen nokalla istuva olisi tällä hetkellä jossakin muussa ammatissa ilman Malmia.

Yleisilmailu on ilmailun muoto, joka elättää ja ylläpitää monet pienemmät lentoasemamme Suomessa. Yleisilmailu on merkittävä liikennemuoto myös Tampere-Pirkkalassa, eikä sen merkitystä tule vähätellä ilmailusta puhuttaessa vaan rohkeasti nostaa ilmailun monimuotoisuutta esiin niin harrastuksena kuin ammattina Suomessa – #kotikenttäetu on paras etu kaikessa ilmailussa.

Syvä osanotto surussa ja voimia 31.7. Pirkkalan pienkoneturmassa menehtyneen lento-oppilaan omaisille.

Marja Aalto

Kirjoittaja on tuore lempääläinen, kahden äiti ja yhden puoliso. Alueellisen lentoliikenteen kehittämisen airut, kotikenttäedun puolestapuhuja sekä kerosiinista riippuvainen humaani.