Lempäälässä moni miettii Tampereen kaupungin investointivimmaa seuratessaan, mistä yhtäkkiä on löytynyt rahat moiseen rakennusbuumiin.

Yhtä aikaa tehdään ratikkaa, kansiareenaa ja näihin liittyviä lukuisia tieurakoita sekä paljon muuta.

Kesän kynnyksellä Tampereella viimein havahduttiin rahanmenoon. Kaupunki korjasi tilannetta vierailemalla kaupungin yhtiöiden kassoilla.

Talousajattelu on tällä vuosikymmenellä muuttunut radikaalisti. Tampereella hajotetaan pääkatu, pannaan rahaa haisemaan ja toivotaan, että lopputuloksena syntyy uusi vetovoimainen keskusta.

Kuulostaako tutulta?

Perjantaina vietettiin Lempäälä-talon harjannostajaisia. Lempäälä-talo parkkihalleineen, kirjastoineen, katsomoineen ynnä muine palveluineen on Lempäälän mittakaavassa valtava, rohkea investointi.

Lempäälä-talo muuttaa kuntakuvaa pysyvästi. Kunnan oman määritelmän mukaan tuloksena on ”puutarhakaupunkikylä”, mikä kuulostaa enemmän poliittiselta kompromissilta kuin tulevaisuuden kuntakeskukselta. Yhtä kaikki, suunta on takuuvarmasti kohti parempaa.

Tampereen esimerkki mietityttää monia kuitenkin. Lempäälä tunnettiin ennen talouskuntana, mutta nyt se on jotakin muuta. Talousajattelun muutoksesta kertoo sekin, ettei kunnan Lempäälä-taloa koskevassa mediatiedotteessa puhuta sanallakaan euroista tai ylipäätään menoista.

Luottamus kunnan päättäjiin on korkealla. Toivottavasti laskelmat pitävät kutinsa ja suhdanteet pysyvät suotuisina.