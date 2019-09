Vesilahden loppukesän lintukierros 30. elokuuta tarjoili jälleen mukavaa nähtävää. Joutsenpoikueet löytyivät Jussilanjärveltä, Laukosta, Kostialasta, Kuralanlahdelta ja Vähäjärveltä. Nuori ruskosuohaukka odotteli Sakoistenlahdella emoilta vesimyyriä. Pesintä oli onnistunut taas monivuotisella pesäpaikalla.

Kuralan sänkipelloilla lepäili 18 valkoposkihanhea. Laji on kovasti levittäytymässä Pirkanmaalle. Valkoposkia on seurattu myös Ahtialanjärvellä, jossa 24 linnun parvi käy välillä Hiisi-golf-kentälläkin golfaajia ihastuttamassa.

Haikaroidenkin esiinmarssi jatkuu edelleen, sillä parhaimmillaan Ahtialanjärvellä on nähty elokuussa kerralla 7 jalohaikaraa ja 8 harmaahaikaraa.

Hyvän lintukesän parasta antia on ollut kuitenkin hyönteissyöjien onnistunut pesintä. Erityisesti se on näkynyt loppukesällä satapäisinä pääskyjen parvina, helminauhoina langoilla eikä kirjosiepon pöntöistäkään ole löytynyt nälkään ja kylmään kuolleita poikasia, kuten monena kesän aiemmin.

Pääskysille hyvä poikastuotto on ollut tärkeä, sillä haarapääskyn kanta on pienentynyt 2000-luvulla lähes 40 %. Räystäspääsky on vähentynyt tällä vuosituhannella noin 75 % ja 1980-luvulta lähtien yli 90 %.

Haarapääskyjä, ja joukossa jokunen räystäspääskykin, kerääntyi langoille Laukossa 20, Keihosessa 20, Valkkisessa 23 ja Saarikunnantiellä 72 haarapääskyä.

Tatu Itkonen, Rainer Mäkelä ja Niklas Paulaniemi laskivat Koskenkylän Ylämäessä 450 haarapääskyä.

Kesän tiettävästi suurimman haarapääskyparven, arviolta 2000 haarapääskyä Rainer Mäkelä ja Niklas Paulaniemi havainnoivat Ahtialanjärvellä. Muutolle valmistautuvat haarapääskyt yöpyvät lintujärvien rantaruovikoissa suurparvina. Elokuussa 2013 Ahtialanjärvellä laskettiin arviolta 8000 haarapääskyn yöpymisparvi.

Osalla haarapääskyistä on kesässä kaksi poikuetta ja uusintapoikueita, jolloin vielä syyskuussakin jollain pareilla on poikasia pesässä ruokittavana. Timo Palomäen kotipihan viimeiset haarapääskyn pojat jättivät savesta ja heinistä muuratun pesämaljansa 1. syyskuuta ja lensivät iloisesti taivaalla odottavien haarapääskyjen joukkoon.

Haarapääsky, suvilintu, on myös monen rengastajan suosikkilintu. Haarapääskyjä on rengastettu maassa lähes 300 000 yksilöä, erityisesti viisivuotisen Euringin haarapääskyprojektin aikana.

Rengastustietojen perusteella on selvitetty, että haarapääsky on erittäin pesäpaikkauskollinen lintu. Voi sanoa, että onnellinen on se talo, jonka pääskynen kelpuuttaa pesäpaikakseen.

Haarapääskyt pesivät 95 %:sti vanhassa pesäpaikassa. Poikasistakin 95 % tavataan 16 km:n säteellä syntymäalueesta. Välillä on vain käyty Etelä-Afrikassa talvehtimassa.

