Pienituloisen perheen ekaluokkalaisen pärjättävä omillaan

Kouluvuotta takana ja huolettomia aamuja sekä iltapäiviä, kunnes tuli pommi. Emmekä ole ainoa lempääläläisperhe, jolle osui sama jysäys. Lempäälän kunnassa ei olekaan käytössä perheen bruttotulojen mukaiset alennukset aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuissa eka- tai tokaluokkalaisilla. Tämä tieto on mennyt kunnan viranhaltijankin mukaan monilta perheiltä ohi. Kaikki kokoaikaista aamu- ja iltapäivähoitoa tarvitsevat maksavat siitä tasan saman verran eli 200 euroa kuussa riippumatta, onko perheessä yksi vai kaksi vanhempaa, tai ovatko perheen bruttotulot kuussa yhteensä 2 000 vai 6 700 euroa vai useimmiten jopa enemmän. Apua ahdinkoon ei löydy toimeentulotuen tai erityisen tuen perusteista, koska niitä ei ole. Kunnan auliisti tarjoamat, hoidon tarpeen mukaiset maksuporrastukset eivät myöskään paljon meillä lohduta, kun kokoaikatyössä on käytävä eikä tukiverkkoja paikkakunnalla ole. Naapuriperheessä ei ollut varaa kerhopaikkaan ollenkaan ja heillä vanhemman työpäivän keskeyttää tuon tuosta itkuinen puhelu. Satunnaisten etätyömahdollisuuksien vuoksi voimme onneksi tuoda kaverikyläilyn puitteissa osaltamme helpotusta tämän lapsen yksinäisyyteen. Toisessa tuttavaperheessä ryhtyivät em. porrastuksilla pakon edessä kikkailemaan sukulaisten turvin, mutta stressi tuntien riittävyydestä on kova. Lisäksi asiakastarpeiden mukaan muuttuvien yrittäjän työaikojen ilmoittaminen ennakkoon kerhoon on armotonta veikkausta, jossa numerot menevät usein vikaan ja työkeikka sivu suun, mikä heikentää taloudellista tilannetta entisestään. Ei auta, Lempäälän kunnan linjausten mukaan pienituloisen perheen ekaluokkalaisen on pärjättävä omillaan siinä, missä suurempituloisten jälkikasvu saa nauttia kaikessa rauhassa kunnan tarjoamasta hoivasta ja virikkeistä. Näin sitä eriarvoisuutta vahvistetaan.