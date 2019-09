Ei kaivutöitä, sähköt pistokeliitännällä, jäätymätön, kiinteä hinta sisältää Grundfos-porakaivopumpun ja vesipostin

Pirkanmaallakin monen kesämökkiläisen vesihuolto on vielä kanistereiden varassa. Lomalaiset kuskaavat juomavetensä pitkienkin matkojen päästä – jopa kotoaan tai huoltoasemilta. Moderni mökkiporakaivo kasvattaa suosiotaan. Vesiposti on tällöin halutussa paikassa, ja vedensaanti on taattu. Pirkanmaan Porakaivo on tuonut mökkiporakaivollaan uuden ajan moneen savuun. Maakunnassa on vuosi vuodelta entistä enemmän onnellisia laatukaivojen omistajia.

Uuden mökkiporakaivon ansiosta Marja ja Valto Koivula aktivoituivat kesäpaikkansa suhteen

GreenHeatin mökkiporakaivo on käyttövarma pakkasillakin, joten vapaa-ajan asunto kutsuu nyt talvellakin

Ylöjärveläiset Marja ja Valto Koivula ovat löytäneet uudelleen Houhajärven rannalla Sastamalassa olevan kesäpaikkansa. Kun pariskunta tarttui toimeen ja hankki vapaa-ajan kotiinsa GreenHeatin (Pirkanmaan Porakaivo Oy:n) mökkiporakaivon, arki alkoi luistaa ilman vedenkäyttörajoitteita muuttaen koko mökkeilyn nautinnolliseksi vapaa-ajan vietoksi.

Aamuvarhaisesta iltamyöhään autohuolto-kolarikorjaamossaan ahertavat Koivulat ovat kiitollisia siitä, että he ovat löytäneet Valton syntymäkodin järvimaisemissa olevan perinteikkään kesänviettopaikan uudelleen.

Marja Koivulan mukaan Valton ja hänen isänsä aikanaan rakentama hirsimökki on sielukas.

– Paikka on sellainen piilopirtti, jonne on ollut aina mukava poiketa pitkien työpäivien jälkeen lataamaan akkujaan. Etäisyys on sopiva, jotta mökille on voinut piipahtaa arki-iltaisinkin. Ikä tekee tepposensa. Kyllästyimme ja väsyimme ainaiseen juoma- ja ruokaveden rahtaamiseen kanistereissa kotoa mökille, Marja Koivula sanoo.

– Kaikki muukin vesi oli kannettava joko läheisestä lähteestä tai järvestä. Mökkielämässä vettä tarvitaan loppujen lopuksi monessa paikassa. Astiat on pestävä ja paikat on pidettävä puhtoisina. Saunominen ilman vettä on täysin mahdotonta. Kukkapenkit ja kasvimaa tarvitsevat kasteluvetensä.

Marja ja Valto Koivula kutsuivat vuosi sitten elokuussa GreenHeatin asiantuntijan kesämaisemiinsa kartoittaakseen mökkiporakaivon hankintaan liittyvät asiat. Koivulat korostavat, että he olivat välittömästi asiantuntijan lausunnot ja näkemykset kuultuaan valmiita hankkeen toteuttamiseen.

– GreenHeatin asiantuntija silmäili mökkimme elämänpiirin ja ehdotti viisaasti mökkiporakaivon paikaksi saunan ja pirtin puoliväliä. Nyt me saamme kätevästi vedet niin mökille, saunalle kuin puutarhaankin, Koivulat kehuvat.

– Nyt olemme olleet vuoden iloisia kesämökkiläisiä. Meidän ei tarvitse huolehtia veden riittävyydestä tai siitä miten rinnemaastossa selviydymme raskaiden vesipöniköiden kanssa, he lisäävät.

Koivulat kiittelevät koko mökkiporakaivohankkeen sutjakkaa aikataulua. Heidän mukaansa sovitut aikataulut ja asiat pitivät kutinsa. Erityistä iloa synnytti se, että pora-autokalusto ei jättänyt pihaan minkäänlaisia ruhjeita.

– Nyt saamme käyttää vettä niin paljon kuin haluamme tai tarvitsemme. Vesi nousee hyvällä paineella, joten voimme pestä helposti niin terassit kuin veneenkin. Siitepölyt saavat kyytiä!

– Vesi on kirkasta ja sitä on saatavissa kaikkina vuoden aikoina. Meidän ei tarvitse pelätä talvellakaan mökkiporakaivon jäätymistä.

Marja ja Valto Koivula ovat onnellisia siitä, että vesimurheet ovat jäänet menneisyyteen.

– Jälkikasvummekin mökkeily on nyt miellyttävämpää, kun vettä on lastenlasten tarpeisiin.

– Vesihuollon ratkettua emme kiirehdi kotiin, vaan jäämme helposti mökille yöksi. Kaiken kaikkiaan olemme palanneet todellisiksi mökki-ihmisiksi.

MAAKUNNAN MATTI

