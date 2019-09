Katto aitona käsityönä – lempääläinen Pirkanmaan Kattopiste tekee peltikattoja perinteisellä tavalla, jolloin katosta tulee varmasti vesitiivis

– Pojat tekevät hyvän työn. Näkee, että on ammattimiehet asialla, sanoo Risto Auvinen Havutie 4:n pihamaalla kattotöitä seuratessaan.

Lempäälän Hakkarissa sijaitsevassa rivitaloyhtiössä uusitaan kattoja, ja työstä vastaa kaksi lempääläisyritystä, Bitumipojat Oy ja Pirkanmaan Kattopiste Oy.

Pirkanmaan Kattopiste hoitaa Havutien kohteessa piipun pellitykset ja sadevesijärjestelmien asennuksen, mutta tekee tarvittaessa paljon muutakin kattoihin liittyvää. Yrityksen erikoisosaamista ovat aidot konesaumatut peltikatot.

Jukka Siekkinen on kymmenisen vuotta alalla toiminut kattopeltiseppä, jolla on kokemusta isoistakin työmaista, kuten Tampereella sijaitsevan Tipotien terveysaseman pellityksestä. Yhtiökumppani Matti Mäkitalolla on niin ikään pitkä kokemus kattotöistä.

– Konesaumatun peltikaton etuna on, että jokainen sauma tiivistetään. Sauma puristetaan saumauskoneella, jolloin katto on varmasti vesitiivis. Yhtään ruuvinreikää ei peltiin tehdä, kertoo toimitusjohtaja Jukka Siekkinen.

– Yhteen perusharjasaumaan tulee noin 3000 lyöntiä, hän kuvaa käsityön määrää.

Kallista tai hidasta konesaumatun peltikaton tekeminen ei silti ole.

– Usein kuvitellaan, että konesaumattu katto maksaa maltaita. Näin ei ole, ja joissain tapauksissa se voi olla jopa teollisvalmisteista lukkosaumakattoa edullisempi, sillä materiaalimenekki on pienempi. Konesaumatun katon tekeminen ei ole paljon lukkosaumakattoa hitaampaa. Ei puhuta viikoista, ja täytyy muistaa, että lopputuloksena on varmasti vesitiivis katto, Jukka Siekkinen painottaa.

– Konesaumaus myös sopii mihin tahansa katon muotoon, muun muassa pyöreitä ja kaarevia pintoja voidaan pellittää, hän huomauttaa.

Konesauman teko on tarkkaa hommaa ja se täytyy oppia tekemään oikein. Jukka Siekkisellä itsellään meni siihen noin kaksi vuotta.

– Menin aikoinaan yritykseen, jossa minut laitettiin työparin kanssa hommiin, ja siitä syttyi innostus alaa kohtaan. Halusin niin kovasti oppia konesauman teon, että harjoittelin sitä kotona paperista kulmia ja ryppyjä taittelemalla. Tein itse asiassa jopa lasten nukkekotiin saumakaton, hän naurahtaa.

– Kun tietää, mitä pelti sanoo, on valmis nuoremmaksi kattopeltisepäksi. Se sanoo wou wou wou.

Pirkanmaan Kattopiste Oy

Pysäkkitie 2, 37550 Lempäälä

Jukka Siekkinen puh.: 041 3193620

Matti Mäkitalo puh.: 0442420700