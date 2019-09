Vesilahden kirkkoherra Harri Henttinen on valittu vuoden liikuttavaksi johtajaksi. Valtakunnallinen palkinto luovutettiin johtajuussymposiumissa Tampereella keskiviikkona 11. syyskuuta.

Palkinto myönnetään vuosittain johtajalle, joka konkreettisilla toimillaan, esimerkillään ja kannanotoillaan edistää liikkumista ja liikuntaa niin omassa organisaatiossaan kuin yhteiskunnassa laajemmin. Palkinnon ovat aiempina vuosina saaneet muun muassa Aki Riihilahti ja Tuija Brax.

Valinnan perusteluissa korostettiin, että Harri Henttinen on aktiivinen toimija, joka positiivisella elämänasenteellaan ja toimintatavallaan edistää matalan kynnyksen terveysliikuntaa. Hän ohjaa säännöllisiä jumpparyhmiä Vesilahdella ja myös koko kansan liikuntahetkiä muissa seurakunnissa. Ryhmien kautta on koottu eri-ikäisiä ihmisiä yhteen nauttimaan liikunnasta ja samalla nostettu liikunnan sekä kehollisuuden merkitystä ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Henttinen on toiminnallaan edistänyt myös erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta.

Vuoden johtaja liikunnan edistäjänä -palkinnon myöntää kolmihenkinen työryhmä, johon kuuluvat Liikkuva seurakunta toimintamallin puheenjohtaja, Tampereen yliopiston JOP-yksikön kehitysjohtaja ja Hämeen Liikunnan toiminnanjohtaja.