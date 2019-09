Nyt sitä saa, nyt sitä saa, korinsa täyteen sienii – Lempääläinen Hanna Arpalahti on innokas sienestäjä, joka tunnistaa niin mustavahakkaat kuin viiruvalmuskat

Kerro, millainen sieniharrastaja olet?

– Olen innokkaampi kuin taitava, mutta sieniharrastuksessa kehittyy nopeasti.

– Sienet eivät ole itselleni pääasia, vaan ulkoilu ja metsässä oleminen. Jään metsässä tutkimaan sieniä ja fiilistelemään. Usein otan myös kuvia sienistä, sillä ne ovat mielestäni kauniita. Sienilajeja on paljon; on vahakkaita, valmuskoita, haperoita, rouskuja, hiippoja, nahikkaita ja niin edelleen. Sienestyksen ei tarvitse aina tarkoittaa, että keräät niitä syödäksesi. Eiväthän lintuharrastajakaan ammu ja syö bongaamiaan lintuja. On erilaisia tapoja harrastaa.

Miten aloit harrastaa sienestystä?

– Kun nelisen vuotta sitten ryhdyin lenkkeilemään, kuntoilu ja sienestys alkoivat vaivihkaa kulkea käsi kädessä. Äitini patisti minua pitkään metsään, mutta innon ja halun täytyi lähteä itsestäni.

– Olen sittemmin liittynyt Suomen sieniseuraan ja olen mukana useissa Facebookin sieniryhmissä. Jos oma sienitietämys ei riitä, eikä sienikirjasta ole apua, voi Facebookissa kysyä tunnistusapua. Kommentteihin pitää toki suhtautua hieman kriittisesti, sillä vastaajahan ei välttämättä tunne sieniä yhtään sinua paremmin. Itse jätän sienen metsään, jos en ole lajista varma.

Käytkö sienestämässä kaukana?

– Kauimmat sienireissuni ovat suuntautuneet Kuljuun tai Nurmelle. Lapsiperheellisen aikatauluun sopii Hakkari, sillä se on lähellä. Sieltä saa hyvän sadon yhden perheen tarpeiksi. Kun vähän aikaa pyörii, niin yleensä aina jotain löytää.

– Käyn usein samoissa paikoissa, vaikka varmuutta ei ole, että sieniä löytää aina samasta paikasta. Se riippuu niin säistä. Viime vuonna löysin yhdestä paikasta lampaankääpiä. Kun nyt menin samaan paikkaan, en nähnyt ainuttakaan.

Mitä sieniä arvostat?

– Mustavahakkaat ovat hyviä. Viiruvalmuskat ovat kiinteitä ja napakoita. Arvostan sienessä makua sekä tunnistuksen ja valmistuksen helppoutta.

– Sikurirousku on aliarvostettu ruokasienenä. Se on maustesieni, joka tuoksuu currylle.

Mitä sieniruokia valmistat?

– Teen sienipiirakkaa tai tuuppaan sieniä kasvispatoihin. Rouskuja ryöppään suolasieniksi. Suppilovahverot ja tatit on parasta säilöä kuivattuna, siksi hyvä kuivuri pitää ehdottomasti olla.

– Joululahjaksi tein päiväkodin tädeille pikkelöityjä suppilovahveroita ja maustesuolaa, jossa oli suppilovahveroita.

Kerro terveiset.

– Menkää metsään ja sieneen. Ei sieniä ruuaksi välttämättä tarvitse, kyllä maailmassa muutakin ruokaa on, mutta tämä sienten bongaaminenkin on hauskaa. Sienestyksessä yhdistyy niin moni muukin hyvä asia, kuten ulkoilu, aistien herääminen ja uuden oppiminen.